Klempić: Posjetom Vašingtonu Dodik otvara prostor za veliki politički dobitak RS jer Sarajevo u smislu strateškog lobiranja praktično ne postoji

Elvir Klempić, nekadašnji savjetnik bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena, tokom večerašnjeg gostovanja u emisiji “Istraga sedmice” na televiziji Hayat govorio je o posjeti predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Sjedinjenim Američkim Državama zajedno sa članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i v.d. predsjednicom Republike Srpske Anom Tršić Babić gdje su održali, odvojeno ili zajedno niz sastanaka sa dijelom američkih zvaničnika.

- Ona sama po sebi nije presudna, ali treba biti upozorenje Sarajevu. Bitnije je u kojem kontekstu se posjeta dešavala. U Vašingtonu trenutno postoji jedan veliki vakum kada je riječ o bh. strani. Sarajevo je slabo, nesložno i praktično ne postoji kada je u pitanju strateško lobiranje - kazao je Klempić.

On je podsjetio javnost šta se dešavalo u američkoj politici u posljednjih godinu dana.

- Tramp postaje predsjednik u januaru 2025. godine Rudi Đulijani (nekadašnji gradonačelnik Njujorka) dolazi u RS čije vlasti angažuju lobističku kuću Roda Blagojevića iste godine. Dodika skidaju sa liste sankcija u oktobru prošle godine. Skoro četiri mjeseca kasnije, to jeste prije dva-tri dana, dolazi u Vašington i održava niz sastanaka, uključujući u Bijeloj kući. U takvom okruženju, svaka posjeta, svaki sastanak i svaka poruka dobija veću težinu nego što realno ona zaslužuje - kazao je Klempić.

Tri ključne stvari

On smatra da nije problem što je Dodik došao u Vašington nego što niko sa probosanske strane od državnih funkcionera sistematski ne objašnjava američkoj administraciji šta se stvarno dešava u Bosni i Hercegovini. U nastavku je istakao tri ključne stvari u smislu značaja posjete Vašingtonu.

- Ova posjeta je bila važna jer je Dodiku dala priliku ličnim kontaktom oblikovati kako američka administracija vidi Bosnu i Hercegovinu. Tri stvari koje su meni veoma bitne. Prva, ne sjećam se zadnji put kada su se po Vašingtonu dijelile karte RS-a. Druga stvar, stvara se jedna drugačija percepcija o BiH koju kroji Dodik i ta kompanija. Treće, neozbiljnost Sarajeva. U tom smislu mislim da je ovo bila veoma bitna posjeta Milorada Dodika - kazao je Klempić.

Na pitanje voditelja koliko koristi RS može imati od ove posjete Klempić je kazao da ona može biti konkretna i velika.

- Ne o onima o kojima se priča u javnosti. Nije riječ o promjeni američke politike, već o promjeni percepcije koja kasnije može dovesti do promjene politike ili veće podrške koju može dobiti Republika Srpska i njeni funkcioneri. Ukoliko Dodik uspije uvjeriti dio američke administracije da je problem u Bosni i Hercegovini, prije svega vjerski ili ideološki. Da su hrišćani ugroženi, da je BiH muslimanska država ili da je RS navodno brana liberalnom poretku, to je već ozbiljni politički dobitak za njih - ističe Klempić.

Opasan prostor

Dodaje da takav narativ može dovesti do slabljenja odlučnosti SAD-a, sporijih reakcija na destruktivne poteze, veće tolerancije prema ponašanju Dodika koje bi u normalnim okolnostima bilo sankcionisano.

- To možda ne vodi, kao što ja mislim, prema nezavinosti RS-a, ali otvara opasan prostor u kojem secesionistička politika jača i lakše napreduje. Problem je u tome što političko rukovodstvo u BiH ne razumije baš koliko se Vašington promijenio. Današnji Vašington DC je ideološki podijeljeno mjesto, manje je sklon međunarodnim angažmanima i otvoreniji prema vjerskim i civilizacijskim narativima. Dodik ne traži formalnu podršku SAD-a već nastoji osloboditi odlučnost i relativizirati problem predstavljajući BiH kao muslimansku državu. On je to rekao niz puta i sada je to ponovio. Uvijek kaže muslimani, a ne Bosanci i Hercegovci. RS kao navodnu branu liberalnom ili NATO poretku. Nasuprot tome politički akteri se i dalje Vašingtonu obraćaju kao nakon Dejtona. Ta strateška simetrija Dodiku ne donosi pobjedu, ali mu kupuje vrijeme, toleranciju i prostor za nastavak destruktivne politike- zaključio je Klempić.