Duraković o Dodikovim skandaloznim izjavama: Šta je gore od ovoga, Milorade? Etničko čišćenje i genocid?

Potpredsjednik Republike Srpske (RS) Ćamil Duraković reagovao je na izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je tokom proslave pobjede Siniše Karana na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika RS-a rekao da će "balije žaliti za njim kad vide šta će Karan uraditi".

Duraković ističe da je ovakvom izjavom poslana poruka Bošnjacima da će im u entitetu Republika Srpska biti gore nego što već jeste.

- U ovakvim okolnostima, ovo bi u svim civilizovanim državama koje počivaju na vladavini prava bilo okarakterisano kao prijetnja, međutim u državi Bosni i Hercegovini je to uobičajeni govor stranačkog šefa koji nije procesuiran iako postoji osnovana sumnja da je narušio ustavni poredak ove države. Iako je SNSD-ov stranački šef uz svoje vjerne kadrove javno prijetio institucijama države Bosne i Hercegovine, podstrekivao najviše dužnosnike Vlade entiteta RS kao i poslanike u NSRS-u da izglasaju zakone kojima zabranjuju rad državnih institucija na prostoru entiteta kojim, činjenice kažu, i dalje suvereno vlada, a u konačnici i prijetio da će izglasane zakone braniti naoružani policajci – Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa Milankom Kajganićem je obustavilo istragu jer između ostalog 'usvojeni zakoni nisu proizveli posljedice' - naveo je Duraković.

On kaže da je vrijeme da se prestanemo kriti iza jeftinih floskula poput "institucije rade svoj posao" i "Milorad Dodik je politička prošlost".