POTPREDSJEDNIK RS

Duraković o Dodikovim skandaloznim izjavama: Šta je gore od ovoga, Milorade? Etničko čišćenje i genocid?

On kaže da je vrijeme da se prestanemo kriti iza jeftinih floskula poput "institucije rade svoj posao" i "Milorad Dodik je politička prošlost"

Ćamil Duraković. Fena

M. Až.

8.2.2026

Potpredsjednik Republike Srpske (RS) Ćamil Duraković reagovao je na izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je tokom proslave pobjede Siniše Karana na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika RS-a rekao da će "balije žaliti za njim kad vide šta će Karan uraditi".

Duraković ističe da je ovakvom izjavom poslana poruka Bošnjacima da će im u entitetu Republika Srpska biti gore nego što već jeste.

- U ovakvim okolnostima, ovo bi u svim civilizovanim državama koje počivaju na vladavini prava bilo okarakterisano kao prijetnja, međutim u državi Bosni i Hercegovini je to uobičajeni govor stranačkog šefa koji nije procesuiran iako postoji osnovana sumnja da je narušio ustavni poredak ove države. Iako je SNSD-ov stranački šef uz svoje vjerne kadrove javno prijetio institucijama države Bosne i Hercegovine, podstrekivao najviše dužnosnike Vlade entiteta RS kao i poslanike u NSRS-u da izglasaju zakone kojima zabranjuju rad državnih institucija na prostoru entiteta kojim, činjenice kažu, i dalje suvereno vlada, a u konačnici i prijetio da će izglasane zakone braniti naoružani policajci – Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa Milankom Kajganićem je obustavilo istragu jer između ostalog 'usvojeni zakoni nisu proizveli posljedice' - naveo je Duraković.

On kaže da je vrijeme da se prestanemo kriti iza jeftinih floskula poput "institucije rade svoj posao" i "Milorad Dodik je politička prošlost".

- Institucije ne rade, jer da rade, Milorad Dodik bi davno bio iza rešetaka, a pošto nije, i dalje suvereno vlada ovim entitetom i sa delegacijom na čelu sa članicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nas kod dojučerašnjih saveznika, predstavlja kao bradate teroriste koji su ubijali srpsku djecu. I vrijeme je, zaista je vrijeme da se prestanemo lagati jer Bošnjaci u ovom entitetu žive na marginama. Uskraćena su nam osnovna ljudska prava – nemamo pravo na jezik, posao u entitetskim institucijama imaju samo rijetki sretnici ili Dodikovi poslušnici, oni koji su za potrebe službe preko noći postali Bošnjaci koji predstavljaju Bošnjake, poput Srebrenke Golić (autohtona Bošnjakinja), Aide Prešić (SNSD-ova Bošnjakinja u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda), Igora Bošnjaka (također u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda) ili ministrice Irene Ignjatović koja je imenovana iz reda Bošnjaka u Vladu RS-a, a ista je zakletvu položila u crkvi (valjda u skladu sa bošnjačkom tradicijom) - naglašava Duraković.

On dodaje da, pored toga, neki Bošnjaci, zaboravljeni od svih, žive bez struje i vode dok Milorad Dodik, onaj kojeg nazivaju "političkim mrtvacem", javno i otvoreno prijeti da će im biti gore.

- Kako gore, Milorade? Šta je gore od ovoga? Etničko čišćenje i genocid - zaključuje Duraković u svojoj reakciji.

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
# MILORAD DODIK
