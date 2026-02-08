Vučić čestitao Karanu: Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi, Srbija će uvijek biti uz RS

– Srdačne čestitke Siniši Karanu na izboru za predsjednika Republike Srpske. Uvjeren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera. Obaveza koju nosi izbor od strane naroda najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas. Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi. Srbija će uvijek biti uz RS, spremna da širi saradnju i posvećeno radi na jačanju veza u svim oblastima na dobrobit našeg naroda i svih građana – rekao je Vučić na društvenoj mreži X.