PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić čestitao Karanu: Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi, Srbija će uvijek biti uz RS

Obaveza koju nosi izbor od strane naroda najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas, poručio je

Vučić i Karan. Antonio Ahel/Ataimages/Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

8.2.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Siniši Karanu na pobjedi na predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Vučić je Karanu uputio čestitku putem društvene mreže X.

– Srdačne čestitke Siniši Karanu na izboru za predsjednika Republike Srpske. Uvjeren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera. Obaveza koju nosi izbor od strane naroda najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas. Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi. Srbija će uvijek biti uz RS, spremna da širi saradnju i posvećeno radi na jačanju veza u svim oblastima na dobrobit našeg naroda i svih građana – rekao je Vučić na društvenoj mreži X.

