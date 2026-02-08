Zelenski: Rusija svakodnevno napada našu željezničku infrastrukturu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija gotovo svakodnevno napada željezničku infrastrukturu u Ukrajini, ali da Kijev uprkos tome uspijeva održavati ključnu logistiku. O tome je govorio u svom večernjem obraćanju, prenosi Ukrainska Pravda.

– Važno je da se ključna logistika održava posvuda. I ove sedmice ruska vojska gađa željeznicu gotovo svaki dan. Danas je izveden ciljani napad u Černihivskoj oblasti na voz koji je istog dana trebao prevoziti putnike – rekao je Zelenski, spomenuvši i nedavne napade na željezničku infrastrukturu u Harkivskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

– Želim zahvaliti svima koji štite ukrajinsku željeznicu i osiguravaju stalan i neometan rad Ukrajinskih željeznica - dodao je.

Ukrajinske željeznice ranije su potvrdile da su ruske snage u noći sa 7. na 8. februar izvele napad na željezničku infrastrukturu u Černihivskoj oblasti.

Zelenski je također naglasio hitnu potrebu za podrškom međunarodnih partnera, posebno kada je riječ o projektilima za protuzračnu obranu.

– Projektili za protuzračnu obranu potrebni su svakoga dana. Zaštita od ruskih balističkih napada potrebna je svakoga dana. Danas su balistički projektili ponovno pogodili Kijevsku oblast. Nijedna zemlja na svijetu ne bi smjela biti ostavljena sama i bez pomoći pod takvim udarima i u takvom ratu – poručio je Zelenski.