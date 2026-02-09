Pokrenuta inicijativa za uspostavljanje Doma za nezbrinutu djecu u Brčkom

U okviru projekta "Stop prosjačenju djece“, koji se realizuje uz podršku Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Vladi Brčko distrikta BiH upućena je inicijativa za hitno pokretanje procesa uspostavljanja Doma za nezbrinutu djecu s integrisanim Dnevnim centrom za djecu zatečenu u prosjačenju i skitnji.

Iz Udruženja koje provodi projekat poručuju da se ne radi samo o institucionalnom, već prije svega o društvenom i moralnom pitanju. Kako navode, djeca koja dane provode na ulici predstavljaju jasan pokazatelj da sistem zaštite nije adekvatno postavljen i da je neophodno hitno djelovanje.

Poseban alarm za lokalnu zajednicu predstavlja slučaj od 25. februara 2025. godine, kada je u jednoj privatnoj kući u Brčkom pronađeno 31 dijete, a nadležni organi su saopštili da postoji sumnja na tešku eksploataciju i krivična djela povezana s trgovinom djecom. Nakon tog događaja, iz nadležnih institucija je potvrđeno da Brčko distrikt nema odgovarajuće kapacitete za dugoročno i sigurno zbrinjavanje djece u ovakvim situacijama.

Predsjednik Udruženja Božidar Jović ističe da je riječ o dugogodišnjem, strukturnom problemu, budući da Brčko distrikt BiH nema dom za nezbrinutu djecu, te da se djeca bez roditeljskog staranja često smještaju u ustanove širom BiH ili u privremene objekte poput hotela i motela.

- Na osnovu iskustava sa terena i kroz stručne radionice koje su okupile predstavnike Policije i Centra za socijalni rad, jasno je da je uspostavljanje Doma za nezbrinutu djecu sa integrisanim dnevnim centrom ključni preduslov za brzo, stručno i humano postupanje u slučajevima izuzimanja djece iz rizičnih okruženja. Od Vlade Brčko distrikta tražimo da u najkraćem roku formira multisektorsku radnu grupu, izradi procjenu potreba i model usluge, obezbijedi prostorno i budžetsko rješenje, te nadzire poštovanje protokola postupanja kada su u pitanju djeca zatečena u prosjačenju i skitnji. Ukoliko je za uspostavljanje Doma potrebno više vremena, neophodno je odmah pokrenuti pilot dnevni centar - naglasio je Jović.

On je dodao da ova inicijativa predstavlja ulaganje u bezbjednost i budućnost djece, ali i u vrijednosti društva koje, kako kaže, ne smije okretati glavu od najranjivijih.

Iz Udruženja su uputili i apel medijima da prilikom izvještavanja o djeci u riziku poštuju etičke standarde i da ne objavljuju informacije koje bi mogle dovesti do identifikacije maloljetnika.