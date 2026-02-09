Najavljeno smanjenje dana bolovanja na teret poslodavca: Kraj zloupotreba ili nedostatak socijalne osjetljivosti

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH Safudin Čengić najavio je pokretanje pitanja izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju gdje bi se broj dana bolovanja na štetu poslodavca smanjio s 42 na 15 dana.
Čengić je za „Dnevni avaz“ kazao da Udruženje poslodavaca FBiH duži vremenski period ukazuje na nepodnošljivost troškova 42 dana bolovanja koje ide na teret poslodavaca.
Nivo EU
- Niko nije osporio bolovanje ni potrebe ljudi koji su dokazano bolesni, no postoji veliki broj onih koji to zloupotrebljavaju, kako od strane samih uposlenika, tako i do zdravstvenih ustanova, pa i institucija. Zbog toga su poslodavci predlagali da se otvori rasprava o tome, čak i po cijenu da se zadrže 42 dana, ali da se dovede prosjek bolovanja na nivo Evropske unije – kaže Čengić.
Istakao je da je u EU prosjek bolovanja traje šest do sedam dana, a kod nas gotovo 40 dana.
- Krajem februara ćemo održati sjednicu ESV samo s tom tačkom dnevnog reda i na nju ćemo pozvati predstavnike ministarstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje i predstavnike socijalnih partnera. Želimo otvoriti pitanje, ukazati na problem i potražiti rješenje koje neće ugroziti pravo radnika, ali će one koji to zloupotrebljavaju dovesti se u situaciju da to više neće moći da rade – navodi Čengić.
Dodaje da se ne može gurati pod tepih problem koji poslodavce košta milijarde maraka.
Povećanje plaća
Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mahir Mešalić (DF) smatra da bi Vlada, ukoliko bi krenula s provođenjem ove mjere, pokazala nedostatak socijalne osjetljivosti, kao što je to već uradila s famoznim članom 81. Zakona o PIO.
- Postoji nedostatak socijalne osjetljivosti, donošenje zakona i uredbi preko koljena ne doprinosi nikakvom dijalogu i socijalnoj stabilnosti BiH. Vidimo da imamo pad broja zaposlenih, ova Vlada FBiH na jednoj strani kupuje limuzine, povećava sebi plaće, a na drugoj strani uskraćuje privilegije građanima – pojašnjava Mešalić.
Sve naprečac
Mešalić je naveo da su ovi potezi radikalni, te da radnike niko nije pitao za mišljenje.
- Vlada FBiH pokušava da radi sve naprečac, kako bi pogodovali najbogatijim, što nije dobro i mi iz opozicije nismo saglasni s takvim prijedlogom – naglašava Mešalić.