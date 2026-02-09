15.FEBRUARA

U nedjelju prijevremeni izbori za načelnika općine Vareš

U izbornoj trci je pet kandidata od kojih četvoro stranačkih i jedan nezavisni

9.2.2026

Prijevremeni izbori za novog načelnika općine Vareš zakazani su za nedjelju, 15. februara.

U izbornoj trci je pet kandidata od kojih četvoro stranačkih i jedan nezavisni.

Stranka demokratske akcije kandidirala je Malika Rizvanovića, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Nurdina Begovića, Hrvatska demokratska zajednica BiH Stelu Terzić, Hrvatski demokratski savez Igora Šimića, dok je Dario Dodik nezavisni kandidat. Ujedno je ovo redosljed političkih subjekata na glasačkom listiću, koji je žrijebom utvrdila Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine.

Prema podacima na službenoj stranici CIK-a od 28. januara 2026., u Centralni birački spisak, zaključno s datumom 26. januar, unesena su imena ukupno 8.078 glasača za ove prijevremene izbore.

Potreba za izborom novog načelnika ukazala se nakon što je početkom decembra prošle godine preminuo dosadašnji načelnik Vareša Zdravko Marošević.

