SDA priprema krivičnu prijavu protiv Dodika, optužili Bećirovića i Konakovića za šutnju

Pravni tim SDA pripremit će krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje je počinio svojim izjavama u nedavnom intervjuu jednom američkom mediju i na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.

- Dodik je već odavno prešao sve crvene linije, a njegovo novo vrijeđanje Bošnjaka ne smije proći nekažnjeno. Tužilaštvo BiH konačno mora početi raditi svoj posao, a ne biti Dodikov saučesnik - navode iz SDA.

Šokantna je, kako dodaju, šutnja člana Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka Denisa Bećirovića na uvrede koje upućuje Dodik. Bećirović šuti i danas, dodaju, kao što je šutio i kada je kabadahija iz Laktaša psovao genocid.

- Umjesto reakcije, on zajedno sa ministrom Konakovićem i drugim zvaničnicima Trojke anestezira javnost tvrdnjama da je Dodik savladan, da je prošlost i politički leš. Trojka je suodgovorna za Dodikovu novu ofanzivu - dodaju u saopćenju.

Podsjećaju da su najprije tvrdili da se "promijenio", zatim da su ga "bagerima sklonili" sa političke scene, a sada pokušavaju minimizirati činjenicu da je skinut sa "crne liste" i da je u diplomatskom naletu.

- Hvalisanje na društvenim mrežama nepostojećim uspjesima i rezultatima, uz podcjenjivanje očigledne Dodikove političko-lobističke ofanzive i šutnja na njegove uvrede, opasno je po državu. Umjesto preuranjene predizborne kampanje i stvaranja lažne slike u javnosti, Bećirović i ostali zvaničnici Trojke koji predstavljaju institucije države konačno bi morali shvatiti ozbiljnost trenutka - naglašavaju iz SDA.

Iz SDA zaključuju da je najmanje što bi u ovom trenutku morali uraditi odlučna akcija prema američkoj administraciji, te na domaćem planu podrška zahtjevima SDA da se u skladu sa sudskom presudom Dodik ukloni i sa pozicije predsjednika SNSD-a.