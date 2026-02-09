Direktorica BHT-a Neda Tadić za „Avaz“: Samo Šmit može spriječiti naše gašenje

Svojom odlukom on može nametnuti isplatu interventnih sredstava, kojih ima, kazala je

Tadić: Svakog dana bismo mogli biti blokirani zbog presuda u korist radnika za neplaćene doprinose. Ustupljena fotografija

Piše: Alen Bajramovic

9.2.2026

Sudeći po najavama, februar je ključni mjesec za opstanak BHRT-a. Državni Javni servis po osnovu doprinosa duguje gotovo 55 miliona KM, nakon 20. februara bit će poznato hoće li račun biti blokiran zbog duga od 22 miliona KM prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), a 15. februara uposleni očekuju zarađenu plaću, od kojih većina ionako teško preživljava.   

- Sudeći po nedjelovanju onih koji bi trebali djelovati u ovakvoj situaciji i meni se, iz dana u dan, sve više čini da BHRT broji svoje posljednje dane. Osim blokade računa od EBU-a, svakog dana bismo mogli biti blokirani zbog presuda u korist radnika za neplaćene doprinose, a veliki je dug i prema UIO BiH, koja također pokazuje namjere da naša dugovanja za PDV naplati tako što će nam blokirati račun – kazala je za “Avaz” Neda Tadić, direktorica BHT-a.

Na osnovu otvorenih poruka predstavnika SNSD-a da za njega neće glasati, u BHRT-u ne očekuju nikakvu intervenciju Vijeća ministara BiH, pa jedino olovka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) može spriječiti gašenje državnog emitera.

- Svojom odlukom on može nametnuti isplatu interventnih sredstava, kojih ima. Čak ni iz prošle godine nisu potrošena sva sredstva rezervi. To je jedina instanca koja može prekinuti agoniju, spriječiti naše gašenje i omogućiti nam da radimo dok se ne nađe neko konačno rješenje u smislu dopuna postojećeg ili donošenja novog zakona, koji će se onda konačno poštivati. Menadžment, sindikat, novinarska udruženja su apelirali na visokog predstavnika. Te apele smo čuli čak i od pojedinih političara – ističe Tadić.   

# BHRT
# NEDA TADIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
