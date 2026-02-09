Direktorica BHT-a Neda Tadić za „Avaz“: Samo Šmit može spriječiti naše gašenje

Sudeći po najavama, februar je ključni mjesec za opstanak BHRT-a. Državni Javni servis po osnovu doprinosa duguje gotovo 55 miliona KM, nakon 20. februara bit će poznato hoće li račun biti blokiran zbog duga od 22 miliona KM prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), a 15. februara uposleni očekuju zarađenu plaću, od kojih većina ionako teško preživljava.

- Sudeći po nedjelovanju onih koji bi trebali djelovati u ovakvoj situaciji i meni se, iz dana u dan, sve više čini da BHRT broji svoje posljednje dane. Osim blokade računa od EBU-a, svakog dana bismo mogli biti blokirani zbog presuda u korist radnika za neplaćene doprinose, a veliki je dug i prema UIO BiH, koja također pokazuje namjere da naša dugovanja za PDV naplati tako što će nam blokirati račun – kazala je za “Avaz” Neda Tadić, direktorica BHT-a.