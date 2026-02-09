Liste čekanja za preglede, terapije i operacije: Skoro 100 pacijenata čeka da počnu liječenje

Međutim, slika iz ugla pacijenata izgleda bitno drugačije. Predsjednica udruženja pacijenata, Alma Serdarević-Stefanišin, tvrdi da se iza institucionalnih saopštenja krije svakodnevica u kojoj pacijenti mjesecima čekaju preglede, dijagnostiku i terapiju.

Dok Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ističe niz reformskih mjera i vidljivih pomaka u smanjenju lista čekanja, pacijenti s hroničnim i autoimunim bolestima poručuju da se te promjene ne vide u svjetlu kakvim se predstavljaju na papiru. Kao ključni uspjeh navode ukidanje lista čekanja za onkološke pacijente, produženje važenja uputnica na 90 dana, mogućnost refundacije pregleda u privatnim ustanovama, te unapređenje organizacije rada kroz zakazivanje kontrola direktno kod specijalista.

- Biološka terapija, koja je za nas ključna, zavisi od komisija koje se sastaju jednom ili dva puta godišnje, ako uopšte i tada. Prošle godine komisije nije bilo uopšte i nijedan novi pacijent nije dobio terapiju. Tek sada, nakon usvajanja budžeta, skoro 100 pacijenata čeka da počnu liječenje – kaže Serdarević-Stefanišin.

Dok Ministarstvo govori o smanjenju gužvi i efikasnijem protoku pacijenata, pacijenti ukazuju na višemjesečna čekanja na kontrole kod reumatologa i dijagnostičke pretrage, posebno ultrazvuk.

- Na kontrolu kod reumatologa čeka se osam do deset mjeseci, a na ultrazvuk po nekoliko mjeseci. Mnogi domovi zdravlja nemaju tu mogućnost, pa se pacijenti šalju na Klinički centar, gdje se čeka još duže – navodi ona.

Terapija metotreksatom

Sukob stavova vidi se u pitanju osnovne terapije metotreksatom. Dok je, prema tvrdnjama Ministarstva, cilj bio bolja kontrola terapije, pacijenti tvrde da je rezultat suprotan.

- Ljudi koji jedva hodaju primorani su svake sedmice dolaziti u dom zdravlja da prime terapiju koja traje minut. Ranije smo lijek podizali u apotekama i sami se liječili. Sada imamo gužve, dodatne troškove i osjećaj da sistem nema sluha za težinu naše bolesti – ističe Serdarević-Stefanišin.

Nadležnosti ne liječe bolest

Ministarstvo za ujednačavanje prakse među kantonima i rješavanje sistemskih problema odgovornost vraća na federalni nivo. Pacijenti, međutim, odgovaraju da nadležnosti ne liječe bolest, niti skraćuju čekanje.

- Nama je svejedno ko je nadležan. Nama je bitno da terapija ne kasni, da dijagnostika ne traje mjesecima i da ne moramo svakih sedam dana dolaziti u dom zdravlja zbog injekcije koju znamo sami dati – poručuje Serdarević-Stefanišin.