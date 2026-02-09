HITNA REAKCIJA

Poljoprivrednici u FBiH traže zabranu uvoza mlijeka

Poljoprivrednici naglašavaju da se kao razlog navodi veliki višak mlijeka u skladištima koji ne mogu plasirati na tržište

9.2.2026

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH zatražilo je hitnu reakciju vlasti u vezi problema s otkupom mlijeka, upozorivši da će u suprotnom poljoprivredni proizvođači morati sami rješavati problem blokiranjem granica i sličnim potezima.

Ističu da je situacija s otkupom sirovog mlijeka iz dana u dan sve gora jer otkupljivači svaki dan smanjuju otkup i sve češće obaraju cijenu otkupljenog mlijeka.

Poljoprivrednici naglašavaju da se kao razlog navodi veliki višak mlijeka u skladištima koji ne mogu plasirati na tržište koje je prezasićeno, nemogućnošću izvoza zbog jednostrano prekinutih ugovora.

- Sve to dovodi do kolapsa domaće proizvodnje sirovog mlijeka. Ovim putem tražimo hitnu reakciju nadležnih dok ne dođe do većih problema. Tražimo hitnu zabranu uvoza mlijeka i određenih mliječnih proizvoda dok se ne riješe naši viškovi i stabilizuje tržište - poručuju iz Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH.

