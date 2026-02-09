U TK odabrane ustanove za banjsko-klimatsko liječenje boraca u 2026.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas sporazum sa predstavnicima banjskih lječilišta s područja FBiH o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boračkoj populaciji u 2026. godini.

- Povrede nastale u toku rata kod sve starije populacije rezultiraju većim brojem zahtjeva - kazala je tom prilikom ministrica Dizdarević.

Povećan broj

Napominje da je samo u posljednjih pet godina taj broj povećan za 50 posto.

- Samo u prošloj godini oko 600 zahtjeva je Ministarstvo pozitivno obradilo. Dakle, poslalo je oko 600 korisnika na banjsko-klimatsko liječenje i samim time povećalo sredstva koja su ranijih godina bila predviđena za tu namjenu. Ove godine smo predvidjeli budžet od 890.000 KM za tu namjenu. Ako bude potrebe, taj budžet će se povećati ali niko ko bude ispunjavao uslove i imao potrebu za banjsko-klimatskim liječenjem neće biti odbijen zbog nedostatka novca - izričita je ministrica Dizdarević.

Direktor Lječilišta 'Reumal' Alija Mukača zahvalio je Ministarstvu za boračka pitanja za višegodišnje povjerenje te se nada uspješnoj saradnji i u 2026. godini.

Uspješna saradnja

Većina lječilišta, koja su dio ovogodišnje ponude, godinama uspješno sarađuju s Ministarstvom za boračka pitanja TK.

- Naša su iskustva pozitivna. Naša Banja nudi kompletan tretman. Kako ta populacija stari, javljaju se novi problemi vezano za godine, ne samo za direktne posljedice rata, tako da će nastaviti i nadamo se još dugo biti naši klijenti - rekao je direktor Lječilišta "Aqua Bristol" u Tuzli Adnan Delić.

Prilika da razviju saradnju sa Ministarstvom za boračka pitanja TK pružena je svim banjsko-klimatskim lječilištima s područja FBiH. Na korisnicima je, prema vlastitim afinitetima, da odaberu lječilište koji im odgovara, kazala je ministrica Dizdarević.

Banja 'Ilidža' Gradačac i ove je godine jedno od lječilišta koje pruža kompletnu uslugu u rehabilitaciji demobilisanim borcima.

- Kao i niz godina Banja 'Ilidža' je jedan od glavnih kooperanata u smislu rehabilitacije i pacijenata. Ministarstvo za boračka pitanja TK nas je i ove godine prepoznalo. Mi smo trenutno u projektu proširivanja kapaciteta za još oko 200 kreveta, tako da ćemo u narednom periodu (očekujem do kraja godine) proširiti kapacitete i biti konkurentniji - rekao je pomoćnik direktora Banje 'Ilidža' Gradačac Enis Kavazović, saopćeno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK.