Dodik: Muslimani i muslimansko Sarajevo su naši neprijatelji, ukinut ćemo državno pravosuđe i vratiti vojsku RS-a

Izlaganja zvaničnika SNSD-a obilježile su već viđene političke poruke, ali i niz izjava ispunjenih prijetnjama, uvredama i otvorenom netrpeljivošću prema Sarajevu i Bošnjacima, koji su više puta označeni kao neprijatelji.

Politički vrh SNSD-a danas je održao konferenciju za medije, nakon što je ta stranka sinoć proglasila pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je da je SNSD ostvario pobjedu zahvaljujući građanima Republike Srpske te da su, kako je navela, ponovo osujećeni planovi Sarajeva, opozicije i dijela međunarodne zajednice.

- RS je svih ovih mjeseci bila napadnuta. Meni je bila čast da obavljam ovu dužnost u ovom periodu. RS je u posljednjim mjesecima ostvarila historijske uspjehe. Posmatrajući sve ono što je dolazilo iz Sarajeva, smatram da RS treba donijeti svoj izborni zakon kako se ovakve stvari više nikada ne bi ponovile. Ovo je bilo silovanje demokratije. Moramo imati vlastiti izborni zakon koji nam po Dejtonu pripada - rekla je Trišić-Babić.

Znatno oštriji ton imao je premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je optužio međunarodnu zajednicu i državne institucije za, kako je naveo, urušavanje sistema.

- Govori li ovo dovoljno o tome koliko je negativnih stvari instalirano u ovu državnu zajednicu putem Kristijana Šmita (Christian Schmidt)? Imamo Sud i Tužilaštvo BiH koji kažnjavaju nekoga zbog slike Ratka Mladića ili Radovana Karadžića. To se, prema njima, ne dešava u Federaciji BiH, niti kada čujemo rafale na proslavama nekih njihovih manifestacija - kazao je Minić.

Najavio prijave

Najavio je i podnošenje krivičnih prijava protiv Centralne izborne komisije BiH.

- Oni ne mogu ostati nekažnjeni za sve što su nam radili. Recite nam je li moguće da funkcionišemo ovako i da ostanemo nijemi? Nakon ove pobjede smo još odlučniji. Morat ćemo krenuti u realizaciju onih poteza koji će zaštititi volju građana. Građani su jasno pokazali šta žele, a mi sada moramo sve institucije koje to remete dovesti na mjesto koje im pripada, kako više ne bi stvarale haos u institucijama RS-a - rekao je.

Nakon njega se obratio Milorad Dodik, koji je na početku govora kazao da je prethodne noći konzumirao alkohol do ranih jutarnjih sati te da se, kako je naveo, ujutro "borio sam sa sobom". Dodao je da su ga, prema njegovim riječima, otrijeznile čestitke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.

- Sinoć smo pili, ali danas smo trijezni. Ja sam ostao do dva sata. Počet ću s lijepim stvarima. Ljudi u RS-u su još jednom pokazali da stoje na braniku naše slobode i nezavisnosti. Čestitam svima koji su istrpjeli poniženja i koji nisu odustali - rekao je Dodik.

Potom je ponovo najavio političke poteze slične onima koje je javnost mogla čuti i prije godinu dana.

- Vrlo brzo ćemo Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti povrat svih nadležnosti koje su prenesene sa Dejtona. To će biti uslov za bilo kakav daljnji razgovor o BiH. To znači povratak vojske RS-u, granične policije, ukidanje Suda i Tužilaštva BiH, vraćanje obavještajne službe, ukidanje izvornih prihoda budžeta BiH te povrat fiskalnog sistema u nadležnost RS-a. Mi ne tražimo ništa izvan Dejtona. U ovaj trenutak sam vjerovao i zato sam se decenijama bavio politikom na ovaj način - izjavio je.

Dodik je potom iznio niz zapaljivih tvrdnji, u kojima je otvoreno označio Bošnjake i Sarajevo kao neprijatelje.

- Prije nekoliko mjeseci prijetili su nam ratom iz Federacije. Ne smatram ih ozbiljnim, već ih smatram neprijateljima. RS ima prijatelje i neprijatelje. Naši prijatelji su Rusi, nova američka administracija, Mađarska, Izrael, Srbija i još mnoge demokratske zemlje. Neprijateljima svaki dan moraš nanijeti gubitak. Muslimani i muslimansko Sarajevo su naši neprijatelji. To su pokazali gdje god su mogli - rekao je Dodik.

Prijetnje secesijom

Ponovo je zaprijetio secesijom, navodeći da je "pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti politički cilj od kojeg neće odustati".

- Ako muslimani nastave da guraju dalje, dobit će naše pravo na samoopredjeljenje. Našim prijateljima širom svijeta lako možemo objasniti da se ovdje radi o pokušaju muslimana iz Sarajeva da podrede kršćane u BiH svojim unitarističkim ambicijama. SDA i 'ova jadna Trojka' su isti kada je riječ o RS-u. Pozivam opoziciju da sjednemo i obavimo strateški dijalog o poziciji RS-a. RS mora biti vraćena sebi, a jedini način za to je podrška SNSD-u - rekao je.

"Muslimani su izmislili Srebrenicu"

Izrekao je i krajnje kontroverznu i skandaloznu tvrdnju:

- Nema države bez mita, zato su muslimani izmislili Srebrenicu - rekao je Dodik.

Govoreći o planovima za povlačenje srpskih kadrova iz državnih institucija, naveo je da će vlasti Republike Srpske osigurati finansijska sredstva za njihove plate.

- Razgovarat ćemo sa svim Srbima koji rade u zajedničkim institucijama. Dogovorit ćemo se kada će ih napustiti. Obezbijedit ćemo im plate kakve imaju sada. Nikome neće biti uskraćena primanja. RS se za to priprema i zato nam je potrebna opozicija za razgovor - izjavio je.

"Brisel je propao"

Na kraju je poručio da će svu političku energiju usmjeriti ka, kako je rekao, stvaranju samostalne Republike Srpske.

- Ne treba mi nikakva funkcija niti zasluga. Bit ću dio pobjede koja se zove samostalna Republika Srpska - rekao je.

Ponovo je odbacio Evropsku uniju, navodeći da RS, prema njegovim tvrdnjama, već sada ima međunarodnu podršku.

- Brisel nije mjesto u koje trebamo gledati. On je propao. RS bi u prvih 48 sati priznalo 15 država. To je meni dovoljno. Neka galame Litvanija, Latvija, Švedska – to je beznačajno. Mi se ovdje branimo od muslimana koji nam nanose zlo - zaključio je Dodik.