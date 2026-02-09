Profesor Adnan Huskić za “Avaz”: Blanuša je problem za pojedine lidere opozicije, nije imao podršku

Konačnom rezultatu prijevremenih izbora u RS doprinio je upitan integritet izbornog procesa, ali i izostanak kampanje opozicionih stranaka za kandidata Branka Blanušu, ocjenjuje profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar Adnan Huskić. Uoči izbora, dodaje, Blanuša nije imao adekvatnu podršku.

- Mislim da to ide u prilog tezi da je gospodin Blanuša u stvari problem za pojedine lidere opozicije, koji u njemu vide direktnog takmaca za oktobar ove godine i osobu s kojom će se morati pregovarati, ukoliko opozicija bude išla s jednim kandidatom, ko će taj kandidat biti. Zamislite situaciju da u pregovore ulazite da je gospodin Blanuša već predsjednik. Zato mislim da je ovakav rezultat izbora proizvod ovakve situacije u opoziciji, čak i direktne opstrukcije, a sve zahvaljujući tome što smo ušli u izbornu godinu i što se za poziciju predsjednika “začešljao” neko drugi – kaže Huskić.

S ovakvim unutrašnjim odnosima, Huskić smatra da opozicija ni u oktobru neće imati pozitivan rezultat u odnosu na SNSD.

- Pitanje je kako će Beograd i Aleksandar Vučić reagovati i koga će podržavati i kako će se opozicija sama konsolidovati. Ništa ovo ne znači, niti mijenja poziciju Milorada Dodika to što je njegov kandidat pobijedio. Ovo je više indikator problema unutar opozicije – ističe Huskić.