Nikšić o Dodikovim izjavama: Svjedočimo izljevima mržnje, nevjerovatnoj koncentraciji laži, manipulacija i uvreda

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da posljednjih dana javnost svjedoči izljevima mržnje, nevjerovatnoj koncentraciji laži, manipulacija i uvreda, koje su u vrlo kratkom periodu iznesene u javnim istupima Milorada Dodika.

Nikšić je podsjetio da je od nezavisnosti Bosne i Hercegovine političku scenu obilježio veliki broj aktera, među kojima su i oni koji su pravosnažno osuđeni za ratne zločine.

- Među njima su i pojedinci koji su u Hagu osuđeni za ratne zločine, poput Radovana Karadžića, koji je prijetio nestankom čitavog naroda. Proteklih dana svjedočimo izljevima mržnje, nevjerovatnoj koncentraciji laži, manipulacija i uvreda izrečenih u kratkom vremenu u istupima Milorada Dodika - naveo je Nikšić.

"Otužni pokušaji samopromocije"

Prema njegovim riječima, Dodikovi politički performansi i lične interpretacije stvarnosti ne bi trebali biti relevantni za one koji se ozbiljno bave politikom i koji snose stvarnu odgovornost prema građanima.

- Umjesto odgovorne politike, svjedočimo otužnim pokušajima samopromocije, praćenim proizvoljnim tumačenjima navodnih 'uspjeha' s putovanja na koja je odlazio s turističkom vizom, što je činjenica koja sama po sebi dovoljno govori o stvarnom političkom dometu takvih posjeta - istakao je.

Historijski revizionizam

Nikšić smatra da su posebno neprihvatljivi i duboko opasni historijski revizionizam Drugog svjetskog rata, kao i pokušaji targetiranja Bošnjaka kao političkog ili sigurnosnog problema.

- Ne vjerujem da i sam vjeruje u ono što govori. On vrlo dobro zna ko je počinio zločine i u Drugom svjetskom ratu i tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Upravo zato takva retorika nije samo netačna, već svjesno zapaljiva i direktno podstiče strah, nepovjerenje i produbljivanje podjela - dodao je.

Federalni premijer naglasio je da su potpuno neistinite i posebno zabrinjavajuće tvrdnje o navodnoj ugroženosti bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, kao i manipulacije povezane s jevrejskom zajednicom.

- Bosna i Hercegovina je upravo u najtežim historijskim okolnostima pokazala da zna štititi ljude, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti. Sarajevska Hagada sačuvana je zahvaljujući toj zemlji i njenim građanima, a ne zahvaljujući današnjim političkim manipulacijama i jeftinoj propagandi - poručio je Nikšić.

Lider SDP-a ocijenio je da Dodik provodi politiku straha i konflikta, koja ne donosi stabilnost ni Republici Srpskoj, ni Federaciji Bosne i Hercegovine, niti državi u cjelini.

- Takav govor i ponašanje ne rješava nijedan stvarni problem, ne nudi rješenja i ne vodi društvo naprijed. Naprotiv, dodatno destabilizira zemlju i vraća nas u retoriku koju smo svi zajedno skupo platili. Bosna i Hercegovina ne smije biti talac ličnih ambicija, političkih performansa niti retorike koja svjesno produbljuje podjele. Odgovornost institucija je da osiguraju poštovanje zakona, jednakost svih pred zakonom i stabilnost države, bez izuzetaka i bez selektivnosti - zaključio je Nikšić.