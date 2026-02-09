BH Telecom dobio saglasnost: Hayat i druge TV kuće vraćaju se na Moja TV

BH Telecom je danas, putem kompanije Vip Team United, zaprimio pisane saglasnosti televizijskih kuća Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV za ponovno uključivanje njihovih kanala na platformu Moja TV bez plaćanja naknade.

- Navedenim dopisom je izvan svake sumnje data saglasnost BH Telecomu za nekomercijalnu distribuciju, čime su ispunjeni svi uslovi za ponovnu dostupnost programa navedenih televizijskih kuća korisnicima platforme Moja TV. Ovim je jasno potvrđeno da je cijeli slučaj imao isključivo pravnu, a ne političku pozadinu - saopćili su iz BH Telecoma.

Ispunjeni uslovi

Iz ove kompanije podsjećaju javnost da je, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim propisima, BH Telecom obavezan distribuirati domaće televizijske kanale s nacionalnom frekvencijom, ukoliko se takvo emitovanje ne uvjetuje plaćanjem naknade.

- Nakon ispunjavanja zakonskih uslova, odnosno nakon što BH Telecom od Regulatorne agencije za komunikacije zaprimi ažuriranu programsku listu, navedeni kanali bit će ponovo dostupni našim korisnicima. Kompanija ostaje dosljedno posvećena transparentnom i zakonitom poslovanju, kao i kontinuiranoj saradnji sa svim domaćim televizijskim kućama, s ciljem zaštite interesa svojih pretplatnika - navodi se u saopćenju BH Telecoma.

Podsjećamo da je do prekida emitovanja došlo nakon ranijih najava BH Telecoma da bi, ukoliko se do 1. februara ne postigne dogovor o pravima distribucije, pojedini kanali mogli biti uklonjeni iz programske šeme.

Burne reakcije

Takve najave izazvale su burne reakcije u javnosti, uz međusobna optuživanja televizijskih kuća, BH Telecoma i kompanije koja se predstavlja kao njihov ekskluzivni zastupnik.

Hayat TV je tada tvrdio da je riječ o politički motivisanom pritisku i pokušaju ušutkivanja, navodeći da je prava zastupanja u Bosni i Hercegovini ustupio firmi Vip Team United, koja od 2022. godine potražuje oko 25 miliona KM za distribuciju više kanala.

S druge strane, BH Telecom je od početka isticao da se ne radi o političkom pitanju, već isključivo o pravnom i ekonomskom sporu, naglašavajući da s navedenom kompanijom nema zaključen ugovor niti validnu dokumentaciju o ekskluzivnim pravima distribucije.

Iz BH Telecoma su u više navrata poručili da ne prihvataju rješenja koja bi dovela do povećanja cijena za krajnje korisnike, te da smatraju neprihvatljivim plaćanje posebnih naknada za dio domaćih kanala, jer bi oni na taj način bili tretirani drugačije u odnosu na ostalih 66 domaćih kanala koji se već nalaze u ponudi Moja TV.

Također su isticali da nijedna od televizijskih kuća, uključujući Hayat i OBN, nije raskinula postojeće nekomercijalne ugovore s ovim telekom operaterom.

Kompanija Vip Team United je, s druge strane, insistirala na tome da posjeduje ekskluzivna prava distribucije takozvanog "BiH TV-paketa", pozivajući se na ugovore s televizijama i odluke Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, te je najavila pokretanje sudskih i krivičnih postupaka protiv BH Telecoma.