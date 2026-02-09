Policijsko takmičenje u Dubaiju: Specijalci iz RS-a puno uspješniji od kolega iz FUP-a

Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije i Specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvuju ove godine na prestižnom međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge, koje se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Takmičenje traje pet dana i uključuje različite izazove za sve jedinice, a nakon prvog dana lideri su policajci iz Kazahstana.

Njihova "C" jedinica osvojila je prvo mjesto oba dana, dok je "B" jedinica prvog dana zauzela drugo mjesto. Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a RS postigla je zapažene rezultate oba dana. Prvog dana bila je na 55. mjestu od 106 timova, dok su specijalci Federalne uprave policije bili na 96. poziciji. Drugog dana, kada je na programu bila disciplina "Izazov spašavanja talaca", specijalci MUP-a RS zauzeli su 33. mjesto, a specijalci Federalne uprave policije 104. poziciju od ukupno 107 timova.