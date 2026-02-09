Bećirović se sastao s Ginkeom: Potvrđena čvrsta američka podrška državi BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom (John Ginkel).

Tokom razgovora Bećirović je naglasio važnost dodatnog jačanja političke i ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, ističući ulogu SAD-a kao ključnog partnera u očuvanju stabilnosti i razvoja države.

Poseban fokus sastanka bio je strateški energetski projekat Južne gasne interkonekcije, koji se smatra jednim od najvažnijih koraka ka diversifikaciji izvora snabdijevanja prirodnim gasom i jačanju energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Bećirović je poručio da je projekat Južne gasne interkonekcije najvažniji infrastrukturni prioritet Bosne i Hercegovine te da je od izuzetnog značaja da ima punu i kontinuiranu podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Član Predsjedništva BiH također je istakao da je nužno riješiti pitanje državne imovine Bosne i Hercegovine, i to u skladu s konačnim i obavezujućim presudama Ustavnog suda BiH.

Bećirović je upozorio i na ponovno reaktiviranje opasne antidejtonske politike bivšeg predsjednika bh. entiteta RS i lidera SNSD-a, ocijenivši da takvi potezi predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i širem regionu.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel ponovio je čvrstu i nedvosmislenu podršku Sjedinjenih Američkih Država nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Također je naglasio snažnu podršku SAD-a realizaciji strateških energetskih projekata koji doprinose dugoročnoj stabilnosti, sigurnosti i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.