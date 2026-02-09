Forto: Bez jake agencije BiH će izgubiti kontrolu nad civilnim zrakoplovstvom

"Imamo dugogodišnji problem s prijetnjom odlaska kontrolora leta, koji predstavljaju najosjetljiviju struku i koji su izuzetno traženi širom svijeta. Kada isteknu ugovorene obaveze da ljudi koje je obučila naša agencija rade pet do sedam godina, nakon toga, kada postanu slobodni, mogu potpisati ugovore bilo gdje – u Kataru ili Sjedinjenim Američkim Državama – za znatno veći novac nego što ovdje primaju platu", rekao je Forto.

Govoreći o BHANSA-i, Forto je rekao da podržava sve mjere koje doprinose većoj transparentnosti rada institucija, ističući da svako ko prima platu iz javnih sredstava mora biti spreman odreći se dijela privatnosti te jasno navesti koju funkciju obavlja i kolika su mu primanja.

Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto, nakon sjednice Vijeća ministara BiH, govorio je o stanju u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), kao i o novom prijedlogu Zakona o zrakoplovstvu.

Dodao je da je Ministarstvo saobraćaja i komunikacija uputilo novi zakon na javne konsultacije, a koji predviđa formiranje nezavisne Agencije za civilno zrakoplovstvo. Trenutno, kako je pojasnio, postoji Direkcija za civilno zrakoplovstvo koja je smještena u Banjoj Luci i djeluje u sastavu Ministarstva saobraćaja i komunikacija.

- Upravo činjenica da je Direkcija u sastavu ministarstva onemogućava ono što BHANSA ima – da posebno uredi primanja za najosjetljivije kategorije kojih nema na tržištu. Riječ je o izuzetno stručnim ljudima koji trebaju regulisati zrakoplovstvo: inspektorima, inžinjerima i poznavaocima svjetske pravne stečevine u oblasti zrakoplovstva. Trenutno te ljude ne mogu adekvatno platiti i nama je Direkcija za civilno zrakoplovstvo pred raspadom. Kada sam imenovan početkom 2023. godine, izvještaj Evropske komisije je naveo da je najveći rizik nepostojanje stručnih kadrova u Direkciji. Ovim zakonom, ukoliko bude usvojen, formiramo nezavisnu Agenciju koja će moći prevazići te izazove i spasiti ne samo zračnu kontrolu, što već radimo kroz BHANSA-u, nego i kompletan sektor civilnog zrakoplovstva - rekao je Forto.

Pozvao je sve "koji se predstavljaju kao veliki patrioti i govore gdje treba da stoji neki civilni ili vojni radar, a nemaju pojma o čemu govore", da se jasno izjasne o ovom zakonu, uz poruku da je moguće da postoji rješenje koje može biti još bolje.

Forto je na kraju istakao da mu je posebno drago što je Akcioni plan za NATO usvojen jednoglasno i bez ikakve rasprave na sjednici Vijeća ministara BiH.