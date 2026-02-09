Vujović kritikovala Ćudić: "Normalizirala je Dodikovu politiku a sada je kao iznenađena!"

Kantonalna zastupnica Demokratske fronte i delegatkinja u Klubu Srba u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Vujović reagovala je na javni istup predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić.
Vujović je poručila da suštinski problem u Bosni i Hercegovini nije u tome što neko u Vašingtonu "pogrešno razumije poruke", već u činjenici da su takve poruke godinama tolerisane unutar same zemlje.
- Ne može Sabina Ćudić učestvovati u vlasti koja normalizira ‘evropskog Dodika’ i politiku SNSD-a, a zatim se predstavljati kao iznenađeni posmatrač posljedica - napisala je Vujović na društvenoj mreži X.
Naglasila je da "odgovornost u politici ne završava na letu za Ameriku", ističući da političke odluke i savezništva nose dugoročne posljedice.
Podsjećamo, Sabina Ćudić je u svom istupu posebno upozorila na rastuću islamofobiju, fašizam i ksenofobiju u Bosni i Hercegovini, naglasivši da je njen politički angažman zasnovan na poštovanju ljudskih prava i dostojanstva svih građana.
Također se kritički osvrnula na djelovanje domaćih i međunarodnih aktera, uključujući i susrete s američkim zvaničnicima, tokom kojih je, kako je navela, svjedočila iznošenju islamofobičnih tvrdnji o Bosni i Hercegovini.