Vujović kritikovala Ćudić: "Normalizirala je Dodikovu politiku a sada je kao iznenađena!"

Kantonalna zastupnica Demokratske fronte i delegatkinja u Klubu Srba u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Vujović reagovala je na javni istup predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić. Vujović je poručila da suštinski problem u Bosni i Hercegovini nije u tome što neko u Vašingtonu "pogrešno razumije poruke", već u činjenici da su takve poruke godinama tolerisane unutar same zemlje.

- Ne može Sabina Ćudić učestvovati u vlasti koja normalizira ‘evropskog Dodika’ i politiku SNSD-a, a zatim se predstavljati kao iznenađeni posmatrač posljedica - napisala je Vujović na društvenoj mreži X.