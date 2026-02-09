ŠEF DELEGACIJE EU U BIH

Soreka: Ova prilika u okviru Plana rasta ne smije se propustiti

Važno da BiH poduzme potrebne korake kako bi izbjegla stavljanje na sivu listu od strane Radne grupe za finansijske akcije, poručio je

Selimović i Soreka.

FENA

9.2.2026

Šef Delegacije Evropske unije Luiđi Soreka saopćio je da je danas imao "veoma pozitivan sastanak" sa guvernerkom Centralne banke BiH Jasminom Selimović.

U objavi na X-u, Soreka je podvukao važnost nezavisnosti Centralne banke, integriteta Valutnog odbora i ključne uloge koju ima u osiguravanju finansijske stabilnosti.

- Ponovo smo razmotrili mogućnosti koje bi BiH mogla imati ako se pridruži Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), uključujući jednostavnije, brže i jeftinije bankovne transfere, te smo razgovarali o trenutnom stanju aplikacije - naveo je Soreca.

CBBIH ima punu podršku u ovom procesu koji koordinira.

- Ostajemo na raspolaganju da pružimo tehničku pomoć po potrebi - poručio je Soreka.

Po njegovim riječima, biti dio SEPA-e koristilo bi i preduzećima i pojedincima, ali zahtijeva od vlasti da donesu potrebne zakonske promjene na entitetskom nivou.

- Ova prilika u okviru Plana rasta ne smije se propustiti! Nadalje, dodatno je važno da BiH poduzme potrebne korake kako bi izbjegla stavljanje na sivu listu od strane Radne grupe za finansijske akcije. Stavljanje na sivu listu moglo bi negativno utjecati na šanse BiH za pridruživanje SEPA-i - poručio je Soreka.

