SNSD je više dobio pobjedom na izborima, nego što je SDS izgubio porazom

Na prijevremenim izborima za predsjednika RS kandidat SNSD-a i vladauće koalicije Siniša Karan je ostvario pobjedu nad kandidatom SDS-a i kompletne opozicije Brankom Blanušom sa skoro 11.000 prednosti.

Na 136 biračkih mjesta na kojima su se ponavljali izbori izlaznost je bila daleko veća nego u novembru, što je bio faktor koji je upravo utjecao na ovoliku prednost. Da li je bilo neke krađe teško je utvrditi, riječ će dati CIK, ali i samo priznanje poraza Branka Blanuše govori da i ukoliko jeste, nije bilo u tolikoj mjeri kao u novembru.

Dojam koji se stiče nakon izbora je da je SNSD više dobio nego što je SDS nešto izgubio.

Bez Karana u kampanji

Kao što smo ranije pisali, SDS je više mogao izgubiti ovim izborima nego dobiti. Razlog je jednostavan – od trenutka preuzimanja funkcije do raspisivanja narednih izbora imaš jedva tri mjeseca, nemaš parlamentarnu većinu da bilo kakvu bitnu odluku provučeš, što u praksi znači da se za nekoliko mjeseci možeš pokazati kao nesposoban i diskreditirati za cijelu svoju karijeru, ali i kompletnu opoziciju za nekoliko izbornih ciklusa.

Upravo zbog toga glavne opozicione ličnosti nisu bile spremne da preuzmu rizik, nego su se čuvale za oktobar, kada će biti prava “otimačina” na kandidaturi za ovu poziciju.

Kada na to sve dodamo prepoznatljivu retoriku SNSD-a, koja bi momentalno Blanušu proglasila “izdajnikom i Šmitovim čovjekom”, on ne bi imao nikakvu priliku da se s tim izbori.

S druge strane SNSD-u je pobjeda bila daleko važnije kako bi pokazali da nije bitno da li je Milorad Dodik, da će i dalje biti sve isto. I zaista nije bilo bitno ko će biti kandidat, jer je Siniša Karan nakon izbora u novembru sklonjen sa pozicije ministra i nije se niti jednom pojavio u javnosti na bilo kojem bitnom događaju, za razliku od Branka Blanuše, koji se više puta pojavljivao na raznim događajima i oglašavao.

Također, SNSD-u je bila potrebna potvrda od biračkog tijela da njihova suicidalna pollitika iz marta prošle godine, kao ni kasnije povlačenje od te politike, nije utjecalo na podršku njima.

Neustavni zakoni

Iako to nije u potpunosti tačno, jer rezultati ispod 300.000 glasova za SNSD sigurno jesu razočarenje i teško da će se upustiti u borbu još jednom sa Sinišom Karanom, ipak, pobjeda u delikatnom trenutku nakon povlačenja neustavnih zakona, koji su na terenu de facto značili secesiju, su bitan razlog za slavlje.

SNSD jeste pobijedio i dobio puno, Siniša Karan uprkos pobjedi je vjerovatno politički mrtav, a Branko Blanuša, koji je do prije koji mjesec bio politički anonimus, ima priliku za dodatno profilisanje do oktobra ove godine, pogotovo nakon što je dobio poziciju predsjednika SDS-a.

No, do tada se trebaju posložiti redovi u opoziciji, pogotovo nakon simptomatičnih izjava nakon priznavanja poraza da sve opozicione stranke nisu bile potpuno iskrene u podršci.