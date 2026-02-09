Jelena Trivić o rezultatima izbora u RS: Poražen je samo onaj ko odustane

Ukus svakog poraza uvijek je gorak, ali borba za sve one vrijednosti koje godinama zastupamo u javnom prostoru se nastavlja. Objavila je to na društvenim mrežama predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, komentirajući rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

- Neću obrazlagati koliko su javna sredstva, odnosno pare, odigrale ulogu u razlici od samo 10.000 glasova - toga su svi vjesni. Toga je svjesna i vlast! Ne želim da to obrazlažem jer ne želim da tražim alibi - istakla je.

- Mi nastavljamo, jer oni koji su nam dali glas zaslužuju da neko i dalje zastupa njihove interese i potrebe, uz postojanje da one koji su iz ovih ili onih razloga glasali drugačije, ubijedimo da stanje nije dobro i da ga moramo mijenjati.

Gotovo polovina od izašlih birača koja je dala glas opozicionom kandidatu ne želi od nas da tražimo alibije, nego program, ideje i vizije! To očekuje i barem jedan dio od one nešto više od polovice birača koji su glasali za vlast. Jer samo iz našeg programa, ideja i vizija biće im jasno koliko je trenutno stanje pogrešno. Jasan program, viziju, plan i ideje očekuju i oni koji tradicionalno ne izlaze na izbore - navela je Trivićeva.

Nesumnjivo je, dodaje ona, da iz svega ovoga treba izvući pouku i to najviše o metodama političke borbe.

- Barem mi u Narodnom frontu znamo kako se diže i nastavlja. Istim žarom, istim elanom, istom mišlju, voljom i željom za boljim, uređenim i ekonomski snažnijim društvom i boljom našom Republikom Srpskom. Naša Srpska je naša svetinja. Poražen je samo onaj ko odustane. Razlika od samo 10.000 nas obavezuje isključivo da izvučemo pouke i nastavimo upravo zbog našeg naroda. Svih onih koji vjeruju u bolje sutra, ali i onih koje je dugogodišnja rđava uprava onemogućila da prepoznaju vlastitu štetu od vlastitog dobra. Noseći u srcu našu Srpsku, naš srpski narod, interese svih naroda na ovim prostorima da živimo u miru, mogu reći da Narodni front svoje političke bitke tek počinje - zaključila je Jelena Trivić, navodi Informativna služba Narodnog fronta.