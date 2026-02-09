Vijeće ministara dalo zeleno svjetlo: Više od 140 miliona eura za dionicu Mostar sjever – Mostar jug na koridoru Vc

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici utvrdilo Prijedlog ugovora o grantu za projekt Koridor Vc, dionica Mostar sjever – Mostar jug, koji se zaključuje između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ugovor se odnosi na investicijski grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan, javlja Fena.

Investicijski grant u iznosu od 140.372.000 eura za finansiranje projekta Mostar sjever – Mostar jug na koridoru Vc odobrila je Evropska komisija putem Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan, dok će upravljanje grantom biti povjereno Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

Cilj projekta je pružanje podrške Bosni i Hercegovini u izgradnji oko 15 kilometara duge dionice autoceste na koridoru Vc, s dvije odvojene kolničke trake. Planirana dionica započinje petljom Mostar sjever, a završava petljom Mostar jug, a prema projektnoj dokumentaciji obuhvata izgradnju pet tunela i deset vijadukata na svakom od dva kolnika.

Grant sredstva koriste se za sufinansiranje projekta Koridor 5c – dionica Mostar sjever – Mostar jug, zajedno s ranije zaključenim ugovorom o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, ukupne vrijednosti 220 miliona eura.

Prijedlog ugovora, zajedno s osnovama za njegovo zaključivanje, bit će upućen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru odlučivanja, a za potpisnika ugovora u ime Bosne i Hercegovine predložen je ministar finansija i trezora, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.