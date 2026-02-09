Bivši NiP-ovci osnovali stranku "Crvene linije": Na čelu zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić

Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine osnovana je nova politička stranka pod nazivom "Crvene linije". Stranka je formirana u Sarajevu, gdje je održana Osnivačka skupština, a u toku je i procedura zvanične registracije.

Za predsjednika je izabran Rusmir Pobrić, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo. Prema dostupnim informacijama, u narednom periodu se očekuje priključenje još političkih aktera, među kojima su i bivši članovi Naroda i pravde (NiP).

Iz "Crvenih linija" poručuju da je formiranje stranke uslijedilo u trenutku izražene političke polarizacije, uz kontinuirane sukobe među strankama i dominaciju međusobnih optužbi u javnom prostoru. Smatraju da takav ambijent dodatno opterećuje funkcionisanje države i produbljuje nepovjerenje među građanima.

Naglašavaju da žele političko djelovanje temeljiti na jasno definisanim granicama i principima, uz fokus na državne i društvene interese, a ne na stranačke obračune i političku trgovinu.

Podsjećamo, krajem oktobra prošle godine Narod i pravdu napustilo je osam članova, među kojima su bili Rusmir Pobrić i Jasmin Ademović.