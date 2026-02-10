Iljas Hadžibegović: 16. godišnjica smrti bh. historičara

Na današnji dan 2010. godine, preminuo je bosanskohercegovački historičar Iljas Hadžibegović. Rođen je 27. jula 1938. u Crniču kod Bugojna. Studij historije završio je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1963). Od 1964. Radio je u Institutu za istoriju radničkog pokreta (danas Institut za historiju u Sarajevu), a od 1970. kao asistent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Akademsku 1967/1968. proveo je na specijalizaciji u Beču kao stipendista Vlade Republike Austrije. Postdiplomski studij završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju “Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914.” odbranio je 1977. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Direktor Instituta za historiju u Sarajevu Hadžibegović je bio direktor Instituta za historiju u Sarajevu, te član naučnih vijeća Instituta za historiju u Sarajevu i Orijentalnog instituta u Sarajevu, predsjednik Savjeta RO Filozofski fakultet, prodekan Filozofskog fakulteta, dekan OUR-a za Filozofiju, predsjednik Vijeća Odsjeka za historiju i šef Kolegija postdiplomskog studija, član redakcije više časopisa, te glavni i odgovorni urednik časopisa “Opredjeljenja” i “Prilozi Instituta za istoriju Sarajevo”. Naučno djelo Iljasa Hadžibegovića čini više od stotinu bibliografskih jedinica. Radove je objavljivao u najpriznatijim naučnim i historijskim časopisima u bivšoj SFR Jugoslaviji. Osim južnoslavenskih jezika, njegovi radovi su publicirani i na engleskom, njemačkom, italijanskom i češkom jeziku. Za nastavni i naučni doprinos dobio je više nagrada i priznanja (Nagrada IGKRO "Svjetlost" (1980), republička nagrada za nauku "Veselin Masleša" (1983), a dobitnik je i “Plakete grada Sarajeva” (1985).

Umro Šarl Monteskje, francuski pisac 1755. – Umro francuski pisac Šarl Monteskje (Charles Montesquieu), jedan od vjesnika Francuske revolucije. U alegoriji “Persijska pisma” naslikao je francusko društvo 18. stoljeća kao istočnjačku despotiju, a u najznačajnijem djelu – “Duh zakona” razvio je teoriju o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, koja je temelj parlamentarnih demokratija. 1837. – U 38. godini u dvoboju je ubijen ruski pisac Aleksandar Sergejevič Puškin, začetnik ruskog realizma i jedan od najvećih liričara svjetske književnosti. Djela: romani u stihovima “Evgenije Onjegin”, “Grof Nulin”, “Kućica u Kolomni”, drame “Boris Godunov”, “Rusalka”, prozna djela: “Pikova dama”, “Kapetanova kći”, “Egipatske noći”, “Pripovijetke pokojnog Ivana Petroviča Belkina”, male tragedije u stihovima “Gozba za vrijeme kuge”, “Vitez – tvrdica”, “Kameni gost”, “Mocart i Salijeri”, poeme “Cigani”, “Poltava”, “Bronzani konjanik”, “Gavrilijada”, “Ruslan i Ljudmila”, “Kavkaski zarobljenik”, bajke u stihovima “Bajka o caru Saltanu”, “Bajka o ribaru i ribici”, “Bajka o popu i sluzi njegovom Baldi”.

Preminuo Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović, prvi reisu-l-ulema IZBiH 1895. - Preminuo Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović, prvi po redu reisu-l-ulema IZBiH u periodu Austro-Ugarske. Rodio se u Kulen-Vakufu 1816. godine. Osnovno vjersko i opće obrazovanje stekao je u rodnom mjestu. Kraće vrijeme učio je medresu u Prijedoru, a 1833. došao u Gazi Husrev-begov hanikah. Godine 1837., otišao je u Istanbul u medresu Hekim Čelebi i nastavio nauke pred najpoznatijim alimima (vjerskim naučnicima) tog vremena, Vidinlijom i Denizlijom. Nakon 15 godina naukovanja u Istanbulu, te kratkog muderiziranja u Bosanskom Novom, prihvatio je mjesto muderisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, a godinu poslije je imenovan za imama Arebi-atik džamije. Austrougarska uprava, u jesen 1882. godine, imenovala ga je za prvog reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na tom na položaju je bio do 1893. godine. 1898. – Rođen njemački pisac Bertolt Breht (Brecht), jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. stoljeća. Svjetsku slavu stekao je “Prosjačkom operom”, za koju je muziku napisao njemački kompozitor Kurt Vil (Weill), koji je, kao i Breht, 1933. napustio Njemačku po dolasku nacista na vlast. Breht se vratio u Njemačku 1948. i nastanio u Istočnom Berlinu, gdje je 1949. osnovao “Berlinski ansambl”, jedno od najčuvenijih pozorišta u svijetu. Djela: drame “Uspon i pad grada Mahagonija”, “Izuzetak i pravilo”, “Sveta Jovanka iz klanica”, “Puške Tereze Karar”, “Majka Hrabrost i njena djeca”, “Život Galilejev”, “Dobra duša iz Sečuana”, “Gazda Puntila i njegov sluga Mati”, “Kavkaski krug kredom”, “Opera za tri groša”, “Doboši u noći”, “Ranjeni Sokrat”, “U džungli gradova”, “Čovjek je čovjek”, roman “Prosjački roman”, zbirke pjesama “Domaća postila”, “Svendborške pjesme”, “Bukovske elegije”. 1918. – Umro italijanski novinar i pacifist Ernesto Teodoro Moneta, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1907. Bio je predsjednik Internacionalnog kongresa za mir u Milanu 1906. 1920. - Rođen Milivoje "Mića" Tomić, srbijanski glumac, najpoznatiji po ulozi djeda Maksa iz “Maratonaca”, mada je glumio u više od 100 domaćih filmova. U augustu 1997. godine primio je nagradu za životno djelo "Pavle Vuisić". Preminuo je u Beogradu, 23. avgusta 2000. godine.

Umro njemački fizičar Vilhelm Konrad Rentgen 1923. – Umro njemački fizičar Vilhelm Konrad Rentgen (Wilhelm Conrad Rontgen), koji je 1895. otkrio “iks-zrake”, za šta je 1901. dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Ti elektromagnetski talasi – dugi od milionitog do milijarditog dijela centimetra – njemu u čast nazvani su “rendgenski zraci”. Primjenjuju se u medicini za dubinsko snimanje pojedinih organa i za zračenja, te za identificiranje pojedinih hemijskih elemenata i u industriji za strukturnu analizu raznih supstanci. 1940. – Premijerno je izveden crtani film “Tom and Jerry”, koji potpisuju Vilijam Han (William Hanne) i Džozef Barbere (Joseph). Naziv prve epizode crtanog serijala bio je "Puss Gets the Boot". 1942. – Američki džez muzičar Glen Miler (Glenn Miller) postao je prvi muzičar koji je dobio “zlatnu ploču” za prodaju milionitog primjerka kompozicije “Chattanooga Choo Choo”. 1950. - Rođen Mark Špic (Mark Spitz), slavni američki plivački olimpijac, deveterostruki olimpijski pobjednik i plivač koji je 23 puta postavljao svjetske rekorde u sprinterskim disciplinama slobodnim i delfin stilom.

