Čovjek koji je Trampa upoznao s Melanijom sutra u Banjoj Luci: Sastat će se sa Savom Minićem

Iz Vlade Republike Srpske najavljeno je da će premijer Savo Minić sutra u Banjoj Luci razgovarati s Paolom Zampolijem, specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Američkih Država za globalnu saradnju.

Paolo Zampoli je italijanski biznismen, diplomata, lobista, modni agent i producent. Radio je u modnoj industriji i bio povezan s poznatim modnim brendom Valentino, a istovremeno ima jake veze u političkim krugovima.

U svojoj političkoj karijeri bio je predstavnik Dominike u Sjedinjenim Američkim Državama i ambasador te zemlje pri UN-u.

Poznat je i po dugogodišnjem prijateljstvu s aktuelnim američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Često ga se spominje kao osobu koja je omogućila upoznavanje Donalda Trampa i Melanije.

Melania Knavs, sada Tramp, započela je karijeru modela sa 16 godina. Nakon Pariza, upoznala je Paola Zampollija, koji joj je omogućio angažmane u Sjedinjenim Američkim Državama i podržao njenu imigraciju 1996. godine.

Na Manhattanu je nastavila raditi kao model, a ubrzo nakon toga, 1998. godine, Zampoli ju je predstavio Donaldu Trampu na zabavi tokom New York Fashion Weeka.

Pored mode, Paolo Zampoli je aktivan i u politici i poslovnim krugovima, uključujući nekretnine i lobiranje, te održava bliske kontakte s političarima i javnim ličnostima širom svijeta.