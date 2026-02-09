Cvijanović o liderima Trojke: Djeluje mi da su bošnjački političari u rastrojstvu

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović komentarisala je na X-u reakcije lidera Trojke nakon njene nedavne posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

- Djeluje mi da su bošnjački političari u rastrojstvu. Bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović objavio je fotografije sa bivšim američkim predsjednikom Bajdenom kako bi pokazao svoje dobre veze sa SAD-om.

Parlamentarka u Predstavničkom domu BiH Sabina Ćudić izrazila je nezadovoljstvo zbog stava administracije predsjednika Trampa koja želi da brani hrišćane, uz upozorenje da bi to moglo otežati ostvarivanje ekonomskih interesa u BiH.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nastavlja da, kako Cvijanović navodi, glumi 'pajaca', najprije tvrdnjama da u SAD "kontroliše" sve, a potom pričom o programu saradnje sa NATO-om - napisala je ona na X-u.

Dodala je da, dok oni pokušavaju dokazati nešto svojoj javnosti, "mi u Republici Srpskoj odlučujemo da pokažemo da na sve imamo institucionalni odgovor zasnovan na volji naroda".

- I sve to dolazi nakon što je neizabrani stranac, uzurpator ustavnih ovlaštenja institucija BiH, u dogovoru sa tim istim bošnjačkim političarima, doveo Bosnu i Hercegovinu na rub propasti - poručila je Cvijanović.