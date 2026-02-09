Nivoi olova kod ispitanika u Varešu su unutar očekivanih granica za područja sa industrijom

Današnja analiza uzoraka pokazuje da većina ispitanika sa područja Općine Vareš ima nivoe olova koji su unutar očekivanih granica za područja sa industrijskom aktivnošću - saopćili su iz Instituta za zdravlja i sigurnost hrane Zenica.

Obrađeno je, napominju, ukupno 111 uzoraka, od kojih su kod 16 ispitanika zabilježene vrijednosti iznad pet mikrograma po decilitru (5 μg/dL), a sve vrijednosti kod djece su ispod referentne granice od 3,5 μg/dL.

- Doma zdravlja Vareš nije zabilježio akutne znake trovanja olovom te i medijalna vrijednost od 1,88 μg/dL ukazuje na to. Cilj ovih ispitivanja i jeste bio da se reaguje prije nego što se pojave bilo kakvi zdravstveni problemi.

Dok čekamo ostale analize da budu završene, nastavljamo sa redovnim praćenjem stanja kako bismo osigurali trend opadanja vrijednosti. U skladu sa preporukama, mala promjena u dnevnoj rutini (kao što je mokro brisanje prasine i pranje ruku, ishrana bogata kalcijem, željezom i vitaminom C) može drastično smanjiti unos olova kod stanovništva - napominju iz INZ-a.

To su, dodaju, jednostavni i najefikasniji načini zaštite, a medije mole da rezultate “interpretiraju u kontekstu javnozdravstvene prevencije”.

- Fokusiranjem na savjete o ishrani bogatom kalcijumom i željezom te važnost higijene, direktno pomažete zajednici. Panika otežava provođenje preventivnih mjera, dok informisanost spašava zdravlje - ističu iz INZ-a.

Ne govori se, podvlače, o zarazi ili trovanju, već o izloženosti, a cilj svih uključenih institucija je da se identifikuju izloženost u ranoj fazi, kako bi je i eliminisali.

Situacija zahtijeva pažnju i preventivu, ali, tvrde, nema i mjesta panici.