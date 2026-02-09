Gislejn Maksvel spremna "sve otkriti" ako dobije pomilovanje od Trampa

Gislejn Maksvel, bivša saradnica osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, odbila je odgovarati na pitanja pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa, pozivajući se na Peti amandman. Njena pravna ekipa, međutim, poslala je jasnu poruku Bijeloj kući: Maksvel je spremna govoriti ako dobije predsjedničko pomilovanje.

Maksvel trenutno izdržava dvadesetogodišnju kaznu u saveznom zatvoru u Teksasu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i saslušana je putem videolinka. Iako je pred zakonodavcima šutjela, njen advokat Dejvid Oskar Markus izazvao je veliku pažnju javnosti.

"Samo ona zna potpunu istinu"

Markus je istaknuo da bi Maksvel mogla razjasniti uloge bivših predsjednika, uključujući Donalda Trampa i Bila Klintona, ukoliko joj aktuelni predsjednik Tramp odobri milost.

- Gospođa Maksvel spremna je govoriti potpuno i iskreno ako joj predsjednik Tramp udijeli pomilovanje - rekao je Markus.

- Samo ona može pružiti cjelovit izvještaj. Nekima se možda neće svidjeti ono što će čuti, ali istina je važna. Na primjer, i predsjednik Tramp i predsjednik Klinton nevini su u pogledu bilo kakvih nedjela.

Advokat tvrdi da javnost ima pravo na objašnjenje koje samo Maksvel može dati. Predsjednik Donald Tramp do sada nije isključio mogućnost pomilovanja ili ublažavanja kazne za Maksvel .

Podijeljene reacije

Reakcije u Odboru bile su podijeljene. Demokrati su optužili Maksvel da koristi šutnju kako bi trgovala za vlastitu slobodu. Zastupnica Melani Stansburi iz Novog Meksika istaknula je kako je "posve jasno da Maksvel vodi kampanju za pomilovanje".

Predsjednik Odbora, republikanac Džejms Komer, izrazio je razočaranje šutnjom Maksvel, naglašavajući da su zakonodavci imali mnoga pitanja o mreži zločina i mogućim suurotnicima.

Klintonovi pred Kongresom

Pritisak Odbora ne prestaje. Komer je potvrdio da će bivši predsjednik Bil Klinton i njegova supruga Hilari Klinton, nakon prijetnji optužbama za nepoštivanje Kongresa, svjedočiti krajem ovog mjeseca.

Istovremeno, Ministarstvo pravosuđa (DOJ) omogućilo je članovima Kongresa uvid u "Pandorinu kutiju" slučaja Epstiin. Zastupnici sada imaju pristup više od tri miliona stranica necenzuriranih dokumenata. Iako im nije dozvoljeno kopiranje, mogu praviti bilješke, što bi moglo otkriti nove detalje u ovom mračnom poglavlju američke elite.

Dok pravna bitka traje, Maksvel i dalje pokušava osporiti presudu pred saveznim sudom u Njujorku koristeći nove dokaze, iako je Vrhovni sud već odbio njenu žalbu.