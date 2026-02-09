Video / Pogledajte snimke kamenoloma smrti u Jablanici dronom: Evo odakle je krenula bujica stijena i zemlje

Reporteri "Avaza" posjetili su danas kamenolom smrti u Donjoj Jablanici.

Snimci dronom pokazuju odakle je krenula bujica i tone kamenja i zemlje s blatom što je prouzrokovalo kataklizmu neviđenih razmjera.

Epilog je smrt 19 ljudi. Do sada niko nije odgovarao, tačnije niko nije ni saslušan.

Vlasnik kamenoloma Dženan Honđo je dao iskaz istražiteljima i to je informacija Tužilaštva HNK. U videoprilogu pogledajte snimke i dronom.

