Minić: Sastanak s specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju potvrđuje neke nove vjetrove

Premijer entiteta Republika Srpska Savo Minić najavio je sutrašnji sastanak u Banjoj Luci sa Paolom Zampolijem (Paolo Zampolli), specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Američkih Država za globalnu saradnju, uz poruku koja, kako navodi, nosi određenu simboliku.

- Sutrašnji sastanak sa specijalnim predstavnikom SAD-a za globalnu saradnju, u Banjoj Luci, potvrđuje neke nove vjetrove - naveo je Minić, dodajući da predstavnike Republike Srpske u narednom periodu očekuju i drugi sastanci, kao i "bitni razgovori" sa stranim partnerima i diplomatama.

Zampoli je u međunarodnim krugovima poznat po angažmanu na projektima iz oblasti ekonomije i političke saradnje. Njegova uloga često je podrazumijevala posredovanje između američke administracije i drugih država ili regionalnih lidera, s ciljem unapređenja saradnje i jačanja dijaloga na globalnom nivou.

Rođen je u Italiji, a profesionalnu karijeru započeo je u modnoj industriji u Njujorku. U javnosti je poznat i po bliskim odnosima sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), a prema navodima medija, upravo je on Trampa upoznao sa njegovom suprugom Melanijom.

Prije preuzimanja diplomatskih funkcija, Zampoli je radio na brojnim međunarodnim projektima, uključujući saradnju sa Ujedinjenim nacijama. Također je obavljao dužnost ambasadora Dominike pri Ujedinjenim nacijama, kao i druge međunarodne funkcije, u okviru kojih je promovirao partnerstva, ekonomske programe i kulturnu saradnju.