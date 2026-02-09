Obuća: Dodikove posjete nisu bile turističke, tema smo bili, sagovornik nismo

Federalna delegatkinja Aida Obuća (SDA) komentirala je nedavne posjete predstavnika Republike Srpske i njihove sastanke s američkim zvaničnicima, naglasivši da te aktivnosti nipošto nisu bile turističke, kako ih pojedini politički akteri pokušavaju predstaviti, te da zabrinjava način na koji aktuelna vlast, predvođena Trojkom, tumači i umanjuje njihov značaj.

- Da bismo razumjeli postupke kadrova Trojke i njihovo stalno umanjivanje značaja nastalog problema u međunarodnoj politici, moramo krenuti od ključne činjenice: bošnjački diplomatski kapaciteti u aktuelnoj vlasti svjesno su suženi i politički zarobljeni onog trenutka kada se pristalo na suspenziju Ustava. Od tog momenta, vanjska politika Bosne i Hercegovine prestaje biti državna, a postaje u potpunosti projektna i stranačka. Umjesto institucija, u fokus dolaze pojedinci i kratkoročni politički interesi - navela je Obuća.

Kako je pojasnila, institucionalno međunarodno djelovanje tada je gotovo u potpunosti kanalizirano kroz tadašnji ured USAID-a u Bosni i Hercegovini, dva međunarodna instituta i snažnu koordinaciju bivšeg američkog ambasadora Majkla Marfija.

- Utjecaj se više ni ne pokušava graditi kroz institucije države Bosne i Hercegovine, već kroz Ambasadu SAD-a u Sarajevu, čiji su službeni izvještaji, analize i procjene u velikoj mjeri oslanjani na krug ljudi bliskih liderima Trojke. Ti isti krugovi su određivali ko putuje, ko govori, ko 'predstavlja BiH', a ko se sistematski isključuje. Najbolja potvrda toga desila se nakon političkog zaokreta u SAD-u 2023. i 2024. godine. Ljudi koji su godinama predstavljani i nametani kao 'međunarodni eksperti' i 'strateški mostovi' prema Vašingtonu, preko noći su postali politički savjetnici u kabinetima Trojke, neki čak i unutar struktura Predsjedništva određenih političkih opcija - naglasila je.

Prema njenim riječima, takav model jeste donio kratkoročnu političku korist, prije svega kroz pokušaje političkog obračuna sa SDA, ali se dugoročno pokazao izuzetno štetnim po državu.

- Država koja veže svoju vanjsku politiku za jednu administraciju, jednog ambasadora i jedan politički blok, ostaje potpuno ogoljena kada se globalne okolnosti promijene. Upravo to se i desilo. Porazom politike Demokratske stranke u SAD-u, strateška uporišta Trojke su se preko noći raspala. Ostali su bez kanala, bez stvarnog utjecaja i bez ozbiljnih sagovornika. Danas gledamo posljedice: drugi sjede za stolom, a Bosna i Hercegovina se sve češće spominje bez svojih autentičnih predstavnika - dodala je Obuća.

"Posjete nisu bile beznačajne"

Posebno je odbacila tvrdnje da su međunarodne aktivnosti Milorada Dodika bile beznačajne ili protokolarne.

- Licemjerno je svoditi međunarodne posjete Milorada Dodika na 'turizam'. Isti oni koji to danas govore, godinama su sa istih funkcija posjećivali iste destinacije, na gotovo identičan način. Razlika je samo u posljedicama. A posljedice takvih posjeta već smo platili: 2019. godine formiranjem vlasti u Kantonu Sarajevo, 2023. godine suspenzijom Ustava, a danas s pravom strahujemo kakvu će novu štetu proizvesti nastavak istog političkog obrasca - poručila je.

Upozorila je i na banaliziranje takozvanih presretanja na hodnicima, navodeći da takvi susreti nisu ni slučajni ni bezazleni.

- Da biste nekoga 'presreli', morate imati pristup prostoru, politički status koji omogućava prolazak obezbjeđenja i kredibilitet zbog kojeg će vas sagovornik saslušati. U konkretnom slučaju govorimo o sekretaru za rat SAD-a, jednoj od najviših funkcija američke administracije. Takvi kontakti često uključuju razmjenu pisanih materijala i 'briefova' koji dugoročno oblikuju percepciju o Bosni i Hercegovini, od namjenske industrije i policijskih struktura do vjerskih zajednica. U osjetljivoj geopolitičkoj klimi prema Bliskom istoku, takvi narativi mogu imati ozbiljne posljedice - istakla je Obuća.

Posebno je izdvojila sastanak s Kerolajn Levit, jednom od najbližih saradnica Donalda Trampa i jednom od najutjecajnijih figura unutar MAGA pokreta.

- Njena profesionalna biografija, od Bijele kuće, preko saradnje s bivšom predsjednicom Republikanske konferencije u Predstavničkom domu Kongresa SAD-a Eliz Stefanik, do kruga donatora MAGA Inc., govori o osobi duboko umreženoj u centre moći. Takva osoba ima kapacitet da značajno utiče na percepciju Bosne i Hercegovine, u pozitivnom ili negativnom smislu - navela je.

Javni nastupi Konakovića

Dodatno je kritikovala javne nastupe ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ističući da oni pokazuju ozbiljno nerazumijevanje savremenih geopolitičkih procesa.

- Njegov posljednji 'Nurmagomedov intervju' ogolio je suštinsko nerazumijevanje savremenih geopolitičkih procesa. U jednom od nastupa, najutjecajniju privatnu političku fondaciju u SAD-u, Heritage Foundation, praktično je sveo na marginalnu pojavu. Istovremeno je govorio o navodnim susretima u Bijeloj kući sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost SAD-a, iako tu funkciju od 2025. godine obavlja državni sekretar Marko Rubio, s kojim pomenuti ministar nikada nije imao zvaničan susret - rekla je Obuća.

Bolan rezultat

Kako je dodala, jedini mogući susret tog tipa bio je s članom kabineta jednog od članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se na Sarajevo Security Conference 2024. godine, na panelu "Quo Vadis Balkans", predstavljao kao savjetnik za nacionalnu sigurnost, iako Bosna i Hercegovina takvu poziciju institucionalno nema.

- Rezultat svega toga danas je bolan i vidljiv. Na saslušanju Pododbora za Evropu Odbora za vanjske poslove Kongresa SAD-a, simbolično nazvanom 'Flashpoints in the Balkans', nije bilo nijednog institucionalnog predstavnika Bosne i Hercegovine. Istovremeno, BiH je nazvana 'propalom državom'. Slično se desilo i na konferenciji Atlantskog vijeća o evropskoj i transatlantskoj perspektivi BiH. Tema smo bili, sagovornik nismo. Jer se takvi susreti ne fotografiraju - naglasila je.

Na kraju je zaključila da je pogrešno tvrditi da je riječ isključivo o trenutnom stanju.

- Ovo što danas gledamo rezultat je dugogodišnjeg sistemskog dekapacitiranja, lošeg strateškog planiranja i izražene sujete pojedinih aktera u međunarodnom prostoru. Bosna i Hercegovina danas nije marginalizirana zato što ju je neko izbacio iz međunarodnih krugova. Marginalizirana je zato što su ključni politički akteri svjesno zamijenili državnu diplomatiju političkom računicom. Vrata međunarodnog odlučivanja nisu nam zalupili drugi, zatvorili smo ih sami - zaključila je Obuća.