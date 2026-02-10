U većem dijelu BiH saobraća se po vlažnom kolovozu

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva teretna vozila, a koja se dogodila u tunelu Karaula (M-17 Žepče-Maglaj), saobraća se otežano - naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Poledica na cesti

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu. Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Ripač-Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac-Drvar, Ključ-Lanište, Kupres-Livno, Glamoč-Mlinište, Olovo-Semizovac, Tuzla-Zvornik i Kladanj-Vlasenica. Na dionicama u višim planinskim predjelima, zbog niskih temperatura u noćnim i jutarnjim satima, upozoravamo i na poledicu na cesti. Također, skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja i zemlje, poručuju iz BIHAMK-a.

- Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na putevima. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja - kažu iz BIHAMK-a.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.