Sud proglasio nezakonitim sve dokaze protiv bivšeg načelnika Banovića Bege Gutića

Općinski sud u Banovićima jutros je na suđenju bivšem načelniku ove općine Begi Gutiću (SDA) proglasio sve dokaze Tužilaštva Tuzlanskog kantona nezakonitim, čime je nastavak postupka doveden u ozbiljno pitanje.

Sud je prethodno zatražio da Tužilaštvo TK dostavi sve dokaze navedene u optužnici, što je i učinjeno, nakon čega je donesena odluka da se dokazi ne mogu koristiti u postupku. Raniji zahtjev Tužilaštva da se suđenje izmjesti u drugi sud u TK, zbog Gutićeve povezanosti s Banovićima, bio je odbijen.

U ovom trenutku ostalo je planirano saslušanje svjedoka, ali nije izvjesno da li će do toga uopće doći.

Današnjem glavnom pretresu prisustvovali su i predstavnici Ambasade SAD-a i OSCE-a, a odluka Suda ocijenjena je kao presedan u sudskoj praksi.