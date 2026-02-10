Sud proglasio nezakonitim sve dokaze protiv bivšeg načelnika Banovića Bege Gutića

Općinski sud u Banovićima jutros je na suđenju bivšem načelniku ove općine Begi Gutiću (SDA) proglasio sve dokaze Tužilaštva Tuzlanskog kantona nezakonitim, čime je nastavak postupka doveden u ozbiljno pitanje.
Sud je prethodno zatražio da Tužilaštvo TK dostavi sve dokaze navedene u optužnici, što je i učinjeno, nakon čega je donesena odluka da se dokazi ne mogu koristiti u postupku. Raniji zahtjev Tužilaštva da se suđenje izmjesti u drugi sud u TK, zbog Gutićeve povezanosti s Banovićima, bio je odbijen.
U ovom trenutku ostalo je planirano saslušanje svjedoka, ali nije izvjesno da li će do toga uopće doći.
Današnjem glavnom pretresu prisustvovali su i predstavnici Ambasade SAD-a i OSCE-a, a odluka Suda ocijenjena je kao presedan u sudskoj praksi.
Gutić je optužen da je u periodu od maja 2020. do jula 2023. godine, kao predsjednik Općinske organizacije SDA Banovići i načelnik općine, počinio više krivičnih djela, među kojima su trgovina uticajem, davanje mita te učestvovanje u grupi koja je spriječila službenu osobu u vršenju dužnosti.
Prema optužnici, tereti se da je vršio političke pritiske u Rudniku mrkog uglja Banovići radi smjena i premještaja zaposlenika, da je jednom opozicionom vijećniku nudio zaposlenja članovima porodice u zamjenu za političku podršku, te da je u julu 2023. godine organizovao okupljanje građana kako bi se spriječio rad Općinskog vijeća Banovići.
Odlukom Suda da sve dokaze proglasi nezakonitim, cijeli predmet protiv Bege Gutića doveden je u pitanje, a daljnji tok postupka ostaje neizvjestan.