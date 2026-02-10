Sa tržišta BiH povučena hrana za bebe "Aptamil": Otkriveno prisustvo toksina bakterije Bacillus cereus

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Evropske unije (EU RASFF) da su na tržište Bosne i Hercegovine distribuirane određene serije formula za dojenčad "Aptamil".

Kako je saopćeno iz Agencije, u njima je utvrđena prisutnost cereulida, toksina bakterije Bacillus cereus, u količini koja može predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

- Riječ je o formulama iz kategorije mlijeka i mliječnih proizvoda, čiji je proizvođač kompanija Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), sa sjedištem u Irskoj. Kao potencijalna opasnost navedena je mikrobiološka kontaminacija, a procijenjeni rizik ocijenjen je kao potencijalno ozbiljan. U Evropskoj uniji već su poduzete mjere povlačenja i opoziva proizvoda, uz obavještavanje potrošača - saopćeno je iz Agencije.

Na spisku zahvaćenih proizvoda nalaze se sljedeće serije:

"APTAMIL 2 6X800G SER-MAC-BOS" – lotovi: 20260619, 20260720, 20260922, 20261027, 20261130, 20261219 i 20270121

"APTAMIL 1 6X800G SER-MAC-BOS" – lotovi: 20260904, 20261014 i 20261126

Agencija je, kako je saopćeno, zaprimila i obavijest kompanije Euromand d.o.o. iz Širokog Brijega o preventivnom povlačenju određenih serija formula za dojenčad s tržišta BiH, na osnovu informacija dobijenih od kompanije Danone.

Prema informacijama koje je dostavio Euromand, zalihe proizvoda koje su zatečene i izdvojene radi uništenja odnose se na sljedeće proizvode: "Aptamil Pronutra 1" pakovanje od 1.200 grama i "Aptamil Pronutra 2" pakovanje od 1.200 grama.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine navodi da je sve raspoložive informacije proslijedila nadležnim inspekcijskim organima na daljnje postupanje.

Iz Agencije posebno naglašavaju da se obavijest odnosi isključivo na proizvode sa navedenim podacima i serijama.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) prethodno je utvrdila akutnu referentnu dozu cereulida za dojenčad te definisala koncentracije ovog toksina u adaptiranom mlijeku koje mogu predstavljati potencijalni rizik za zdravlje najmlađe populacije.