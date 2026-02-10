SAOPĆENJE

Hayat: Vraćamo se na Moja TV, ali spor sa BH Telecomom nije gotov

Do konačnog i pravosnažnog okončanja ovog spora, Hayat TV neće dozvoliti da krajnji korisnici budu taoci poslovnog nerazumijevanja

Zgrada Hayat televizije.

M. P.

10.2.2026

Hayat televizija oglasila se saopćenjem u kojem navode kako će vjerovatno svi pretplatnici na platformi Moja TV već od danas imati Hayat i na svojim TV aparatima.

- U skladu sa novim okolnostima i Pravilom 79/2016 Regulatorne agencije za komunikacije BiH već je postupio Telemach, te nakon isključenja već je vratio Hayat na svoju platformu - naveli su iz Hayata.

Kako su kazali primarni cilj Hayat TV je jasan i neupitan: kontinuirano prisustvo u domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine, naročito u vremenu mjeseca Ramazana, kada javni interes i odgovornost prema gledateljima imaju posebnu težinu.

Istovremeno, navode kako Hayat TV ostaje dosljedno posvećen pravnom i institucionalnom rješavanju spora između VIP Team-a i BH Telecoma, u skladu sa stanjem na tržištu, te Europskim regulativama i zakonodavstvu.

- Do konačnog i pravosnažnog okončanja ovog spora, Hayat TV neće dozvoliti da krajnji korisnici budu taoci poslovnog nerazumijevanja, te je insistirao na hitnom vraćanju programa na platformu Moja TV, bez uslovljavanja i naknade i to od 9.2.2026.godine - naveli su.

