Godišnjica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru: Uvodi se devet novih studijskih programa

Uz jubilej 49 godina rada, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru donosi brojne nove studijske programe, šanse za studente da se usavršavaju na svjetskim univerzitetima, te modernizaciju kampusa. Rektorica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović u izjavi za „Dnevni avaz“ najavljuje uvođenje devet novih studijskih programa na sva tri ciklusa studija. To uključuje studije: Elektrotehnika, Arhitektura, Digitalne komunikacije i PR, Biologija i održivi razvoj, Kozmetologija, kao i Nutricionizam, Žurnalistika i odnosi s javnošću, Umjetna inteligencija u poslovanju i Komunikologija. - Ovim programima dodatno ćemo obogatiti našu ponudu i studentima omogućiti veoma širok izbor kvalitetnog obrazovanja – naglašava Alena Huseinbegović.

Huseinbegović: Kontinuiran rad . Fena Huseinbegović: Kontinuiran rad . Fena

Priznate diplome Kroz učešće u SUNRISE alijansi planirano je uvođenje studijskih programa sa zajedničkim diplomama, takozvanih "double degree" programa, koji studentima omogućavaju da dio studija provedu na partnerskim univerzitetima u EU i steknu diplomu priznatu i u BiH i u zemljama EU. - Kroz međunarodne projekte finansirane od EU, poput SUCCESS, VIRAL i INTERBA, Univerzitet ne unapređuje samo mobilnost, već i infrastrukturu, nastavne planove i povezanost s privredom, što direktno utječe na kvalitet studiranja. Organizacijom međunarodnih ljetnih škola i dolaskom stranih profesora, studenti imaju priliku da steknu nova znanja, iskustva i međunarodne kontakte, bez dodatnog finansijskog opterećenja - kaže rektorica. Predsjednik Unije studenata Amir Čaušević kaže kako se osjeća da su studentski standard i kvalitet života poboljšani.

Čaušević: Bolji uslovi za studente . FENA Čaušević: Bolji uslovi za studente . FENA

- Otvaranjem Studentskog doma "Antalija" stvoreni su savremeni i pristupačni uslovi za smještaj studenata iz različitih dijelova BiH, uz dodatne sadržaje poput ambulante i psihološkog savjetovališta, što predstavlja važan oblik podrške studentima. Trenutni radovi na izgradnji čitaonica i prostora za odmor dodatno doprinose stvaranju okruženja prilagođenog učenju i boravku studenata - navodi Čaušević. Mobilnost studenata Studenti kažu da im savremeni sportski tereni, koji se koriste i za nastavu i za rekreaciju, te stalno ulaganje u te sadržaje omogućavaju zdraviji i aktivniji način života. - Važan segment studentskog standarda čine i mogućnosti međunarodne mobilnosti. Putem Kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerzitet učestvuje u više od 50 Erasmus+ mreža, čime je studentima omogućena mobilnost u trajanju od jedne sedmice do cijele akademske godine, uz potpuno priznavanje položenih ispita - kaže predsjednik Unije studenata. Zaključeni su i bilateralni sporazumi s više od 40 univerziteta iz dvadesetak zemalja, uključujući Španiju, Njemačku, Italiju, Norvešku i Tursku, dok programi CEEPUS i Mevlana dodatno proširuju mogućnosti razmjene i stipendiranja. Obnova objekata Univerzitet je završio prvu fazu izgradnje sportskih terena kao modernog sportsko-rekreativnog centra, što će studentima, zaposlenima, građanima i sportskim organizacijama omogućiti bolje uslove za rekreaciju i sportske aktivnosti.

Savremeni sportski tereni . Facebook Savremeni sportski tereni . Facebook