Tahirović upozorava: "Tri decenije kasnije nema optužnica za opsadu Sarajeva, ni za ubistva 150 djece u Goraždu"

Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović izjavio je da je neprocesuiranje ratnih zločina nad djecom jedan od najozbiljnijih pokazatelja dubokih problema u radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Gostujući u emisiji Info Magazin Radija Bir, Tahirović je naglasio da je neprihvatljivo da ni nakon tri decenije ne postoje optužnice za opsadu Sarajeva, kao ni za ubistva 150 djece u Goraždu.

– Nepojmljivo je da imate 150 ubijene djece u Goraždu, a da nemate nijednu optužnicu. Isto je i sa Sarajevom, Bihaćem, Vitezom, Mostarom i drugim gradovima – kazao je Tahirović.

Ukazao je da se, s druge strane, vodio postupak protiv generala Ramiza Drekovića za ubistvo jednog djeteta, ističući da taj slučaj treba biti procesuiran, ali da ostaje ključno pitanje zašto masovni zločini nad djecom nisu dobili sudski epilog.

– To je suština problema. Izgubili smo puno vremena, resursa i svjedoka. Imamo još vrlo malo vremena, možda desetak godina, da ispravimo greške iz prošlosti – upozorio je Tahirović, prenosi Poreporod.