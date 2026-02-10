Projektom "Aktivne mjere zapošljavanja u ZDK za 2025." obučeno 35 do sada nezaposlenih osoba

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona (PKZDK), zajedno s partnerskim kompanijama te srednjim školama iz tog kantona, u okviru „Programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2025. godini“ - projekt “Aktivne mjere zapošljavanja u ZDK-u za 2025. godinu“, obučila je kroz neformalno obrazovanje 35 novih nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje ZDK.

Osmomjesečni projekt, ukupne vrijednosti 176.000 KM, finansirali su Federalni zavoda za zapošljavanje i Vlada ZDK posredstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, a implementirala ga je, kroz praktični i teoretski dio obuke, PKZDK.

Predsjednica PKZDK Diana Babić istaknula je da su prethodno proveli istraživanje potreba kompanija za radnom snagom, koje je pokazalo kontinuiranu potrebu za radnicima u sektoru metaloprerade (zavarivač), drvoprerađivačkom sektoru (CNC operater), građevinarstvu (obrađivač plastike) te sektoru tekstila, kože i obuće (šivač).

- Glavna ciljna grupa projekta su mladi, do 35 godina starosti, kao i nezaposlene žene, u cilju stvaranja uslova za njihovo zapošljavanje i smanjenje odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine - kazala je Babić.

Vlada ZDK zadovoljna rezultatima

Resorni ministar rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK-a Antonio Šimunović istakao je kako je Vlada ZDK zadovoljna rezultatima ovog projekta koji sufinansiraju od 2020. godine, a u sklopu kojeg su ovoga puta dobili za tržište rada obučenih 12 CNC operatera, 11 šivača, osam zavarivača te četiri obrađivača plastike, koji su većinom ostali i raditi u kompanijama u kojima su odrađivali praktični dio obuke.

U projektu je sudjelovalo 12 kompanija te Srednja industrijska i Mješovita srednja škola “Mladost” iz Zenice, kao i Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović” Visoko.

-Svake godine moram istaći i kvantitativno i kvalitativno poboljšanje samog programa. Vide se rezultati rada sve tri ove institucije...

Ove smo godine uveli još jednu novinu, a to je zanimanje električar. Sve po onom što tržište zahtijeva - kazao je Šimunović i napomenuo da planiraju nastaviti realizaciju ovog projekta.

Tokom realizacije ovog projekta, tokom prošle i početkom ove godine, napominje, obišao je i sve kompanije u kojima su obučavani kandidati. Svi su oni, kaže, bili zadovoljni poslodavcima, odnosno mentorima, ali i obukom te su za relativno mali iznos novca dobili dobre efekte, odnosno smanjili broj dugotrajno nezaposlenih osoba.

Dobra saradnja

Predstavnica Federalnog zavoda za zapošljavanja Snježana Dedić istaknula je da su dugogodišnji partneri ovog projekta te da mogu sa zadovoljstvom istaći dobru saradnju.

-Federalni zavod za zapošljevanje u ovom je projektu sudjelovao s iznosom od 84.000 KM - kazala je Dedić i izrazila nadu kako će saradnju nastaviti i tokom ove godine te istaknula da će povećati i finansijsku podršku, kao i broj korisnika. Vlada ZDK je izdvojila 80.000 KM, a sa 12.000 KM sudjelovala je i PKZDK.

Direktor SMŠ Zenica Selevdin Botić istaknuo je da dugi niz godina uspješno surađuju u projketima PKZDK, a unazad dvije godine su aktivni sudionici i ovog projekta u sklopu kojeg vrše teorijsku obuku kandidata.

- Ove smo godine izvršili obuku četiri zavarivača i četiri operatera na CNC mašinama. Smatram da je ovo jedan instant odgovor na potrebe tržišta rada. Smatram da smo, kao obrazovna institucija, spona između PKZDK i privrede, odnosno aktivni sudionici u potražnji na tržištu rada - kazao je Botić i napomenuo kako se radi o projektu neformalnog obrazovanja.

Škole, dodao je, imaju priliku da u sklopu formalnog obrazovanja izmjene nastavne planove i programe u procentu od 30 posto, ali , nažalost, nemaju uvijek podršku institucija koje odobravaju te izmjene.

Zenička kompanija Empress, kako je istaknula projekt-koordinatorica Amela Alispahić, dobila je priliku da unaprijedi i stručno usavrši znanje zaposlenika te da im, nakon obuke, omogući i nastavak rada u toj kompaniji.

-Imali smo četiri korisnika programa, šivača, od kojih su tri ostala da rade u našoj komapniji. Četvrta korisnica iz ličnih razloga, odnosno zbog bolesti, nije nastavila da radi u našoj kompaniji- kazala je Alispahić.