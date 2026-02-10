Zvaničnik Bijele kuće: Dodik i Levit kratko razgovarali, razmijenili kurtoazne riječi

- Kada kaže Amerika na prvom mjestu, to nas ohrabruje da kažemo Republika Srpska na prvom mjestu - rekao je Dodik za Financial Times.

Ovaj list je između ostalog naveo kako je Dodik izjavio kako ima velika očekivanja od Trampa i da je ohrabren Trampovom vizijom vanjske politike.

Na posjetu Milorada Dodika Bijeloj kući i njegovim razgovorima s američkim zvaničnicima osvrnuo se i britanski Financial Times koji ga je opisao kao bivšeg vođu koji ima velika očekivanja od Donalda Trampa (Trump).

Ukinute sankcije

Britanski list je također o sastancima Dodika u Bijeloj kući zatražio komentar od State Departmenta, ali iz ove američke institucije nisu odgovorili na njihov upit. Međutim, jedan od zvaničnika Bijele kuće govorio je o Dodikovom sastanku s Trampovom glasnogovornicom Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

- Sve je trajalo otprilike 10 minuta, a razmijenili su i kurtoazne riječi - naveo je zvaničnik za koji je želio ostati anoniman.

Dodik se, podsjetimo, sastao i fotografisao s američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom (Pete Hegseth) i predsjedavajućim Predstavničkog doma SAD Majkom Džonsonom (Mike Johnson). Delegacija bosanskih Srba sastala se i s Majklom Flinom (Michael Flynn), bivšim Trampovim savjetnikom za nacionalnu sigurnost, kao i s brojnim članovima Kongresa.

Trampova administracija ukinula je, piše dalje “Financial Times”, sankcije Dodiku i desetinama njegovih saveznika i rođaka u oktobru, nakon što je pristao poštovati odluku Suda BiH da se povuče s funkcije predsjednika Republike Srpske.

Taj potez, koji je odstupio od dugogodišnje američke politike u regionu, smatran je hrabrim, ali rizičnim pokušajem da se Dodik umiri, budući da je njegovo odbijanje da se povuče, kako piše Times, gurnulo BiH u duboku političku krizu.

Međutim, Dodikova posjeta Vašingtonu sugerira da nema namjeru povući se iz politike niti odustati od poziva na secesiju, što prijeti stabilnosti multietničke države u kojoj je tokom rata 1992–95. poginulo više od 100.000 ljudi.

Dodik je u intervjuu opisao Dejtonski mirovni sporazum kao neodrživ i kritikovao visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), tvrdeći da nema legitimitet u BiH.

Ovaj list piše da je Dodik nastojao prikazati bosanske Srbe kao hrišćane pod prijetnjom, tvrdeći da sistem podjele vlasti među tri glavne etničke grupe - pravoslavnim Srbima, katoličkim Hrvatima i muslimanskim Bošnjacima, znači da zemljom upravlja "muslimanska vlada".

Delegacija iz entiteta RS je prilikom posjete Bijeloj kući dijelila letak pod naslovom "Sukob civilizacija u Bosni i Hercegovini", pozivajući se na tezu Samuela Huntingtona da će sukobi nakon Hladnog rata biti vođeni kulturnim i religijskim podjelama.

Potpisani ugovori

Američka senatorka Jeanne Shaheen kritikovala je odluku administracije da ukine sankcije Dodiku, dok je bivši ambasador u BiH Michael Murphy rekao da se Dodik osjeća još ohrabrenijim i da odluku vidi kao potvrdu svog svjetonazora.

Tokom prošle godine Republika Srpska potpisala je ugovore vrijedne stotine hiljada dolara s lobistima bliskim Trumpovoj administraciji, nastojeći Dodika prikazati kao "Trumpa Balkana". Dodik je prihvatio tu usporedbu, tvrdeći da Trump i Republika Srpska imaju problem s istim ljudima: globalističkom liberalnom elitom koja, prema njegovim navodina, uništava Evropu.

Delegacija bosanskih Srba boravila je u Vašingtonu na Nacionalnom molitvenom doručku, gdje se Dodik susreo i fotografisao s američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom i predsjednikom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom, te s Majklom Flinom i članovima Kongresa.