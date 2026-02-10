OSUĐEN NA DOŽIVOTNU

Porodica zločinca Mladića priprema novi zahtjev: Nismo vidjeli nalaze

Ratko Mladić. Platforma X

M. P.

10.2.2026

Porodica i odbrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića namjeravaju da od Haškog mehanizma zatraže medicinsku dokumentaciju koja se tiče određenih laboratorijskih analiza krvnika iz Kalinovika, i to bi trebalo da bude podneseno iduće sedmice.

Njegov sin Darko Mladić kaže kako zločinac Mladić ima više bolesti, "da je dugo nepokretan, da se sa njim jutros čuo i da je njegovo zdravstveno stanje nepromijenjeno".

- Naši doktor pišu zahtjev za određene tipove analiza koje treba da mu se sprovedu da bi bilo jasnije šta se sa njim tačno dešava, zato što dobijamo jako šture elementarne izvještaje o tome šta rade s njim i koje analize - naveo je Darko Mladić.

On je dodao da ne može konkretnije da govori o kojim analizama je riječ, ali je kao primjer naveo da odbrana i porodica, što se tiče laboratorije, "nije vidjela da su zločincu Mladiću radili krvnu sliku".

- Imamo informaciju kakvu terapiju mu daju, pod uslovom da to isto nije redukovano, a ne znamo da li možda dobija još nešto - naveo je sin osuđenog ratnog zločinca.

On je kazao i kako su primijetili da "nezavisni ljekari koji dolaze u posjetu na svaka dva mjeseca dobijaju mnogo više dokumentacije nego srpski ljekari".

- U tom smislu sada pripremamo podnesak kojim ćemo se obratiti sudu da nam se dostavi ta dokumentacija i određeni tipovi analiza za koje ne znamo da li su ih uradili - kazao je Darko Mladić.

