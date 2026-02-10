Porodica zločinca Mladića priprema novi zahtjev: Nismo vidjeli nalaze

Porodica i odbrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića namjeravaju da od Haškog mehanizma zatraže medicinsku dokumentaciju koja se tiče određenih laboratorijskih analiza krvnika iz Kalinovika, i to bi trebalo da bude podneseno iduće sedmice.

Njegov sin Darko Mladić kaže kako zločinac Mladić ima više bolesti, "da je dugo nepokretan, da se sa njim jutros čuo i da je njegovo zdravstveno stanje nepromijenjeno".

- Naši doktor pišu zahtjev za određene tipove analiza koje treba da mu se sprovedu da bi bilo jasnije šta se sa njim tačno dešava, zato što dobijamo jako šture elementarne izvještaje o tome šta rade s njim i koje analize - naveo je Darko Mladić.

On je dodao da ne može konkretnije da govori o kojim analizama je riječ, ali je kao primjer naveo da odbrana i porodica, što se tiče laboratorije, "nije vidjela da su zločincu Mladiću radili krvnu sliku".