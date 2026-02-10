BHRT: Finansijska kriza prijeti kontinuitetu rada državne mreže odašiljača i repetitora

Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine se nalazi se u najtežoj finansijskoj i operativnoj situaciji od svog osnivanja, saopćeno je iz BHRT-a.

Uprkos višegodišnjim upozorenjima i obraćanjima nadležnim institucijama, kako dodaju, sistemsko rješenje finansiranja državnog javnog servisa nije uspostavljeno.

Kao posljedica toga, BHRT se suočava sa ozbiljnom prijetnjom blokade računa i mogućim sudskim postupcima koji mogu dovesti do oduzimanja imovine. Naglašavaju da to nije samo pitanje funkcionisanja jednog medija.

U saopćenju se dodaje da državna mreža odašiljača i repetitora kojom upravlja BHRT predstavlja ključni dio komunikacione infrastrukture Bosne i Hercegovine i omogućava prenos signala i podataka na teritoriji cijele države, uključujući udaljena i planinska područja gdje ne postoji alternativna komunikaciona mreža.

Preko te infrastrukture funkcionišu i sistemi koji su važni za sigurnost države i građana, uključujući institucije i sisteme kao što su: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), Granična policija BiH, kao i sistemi civilne zaštite Federacije BiH, kantona i općina.

Također, tu infrastrukturu koriste i tri telekomunikaciona operatera u Bosni i Hercegovini, kablovski operateri, internet provajderi, privatne i javne radio stanice, kao i privatne i javne televizije.

- Prema zvaničnim obavještenjima koja je BHRT zaprimio, krajem februara 2026. godine postoji realna mogućnost blokade računa BHRT-a, kao i pokretanja daljih pravnih postupaka. BHRT je o svim relevantnim činjenicama i potencijalnim sigurnosnim implikacijama obavijestio nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, policijske i sigurnosne agencije - naglašava se u saopćenju.

Napominju da bi u slučaju gubitka funkcionalnosti prenosne infrastrukture, direktne negativne posljedice, između ostalog, imali sistemi redovne i krizne komunikacije, sistemi javnog informisanja u vanrednim situacijama i ukupna komunikaciona stabilnost u Bosni i Hercegovini.

- Naš cilj nije stvaranje panike, nego odgovorno upozoravanje javnosti i institucija na ozbiljnost situacije. BHRT će nastaviti raditi maksimalno profesionalno i odgovorno u interesu građana Bosne i Hercegovine, ali je jasno da bez hitnog rješenja finansiranja postoji realan rizik po funkcionisanje državne komunikacione infrastrukture. Pozivamo nadležne institucije da hitno preduzmu mjere kako bi se zaštitio kontinuitet rada ove infrastrukture, koja je od značaja za funkcionisanje države i sigurnost svih građana - saopćeno je iz BHRT – Odnosi s javnošću.