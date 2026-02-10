Kovačević: Dodik želi HDZ u Predsjedništvu kako bi dobio pomilovanje

Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, reagovao je na uvrede koje je Milorad Dodik uputio građanima Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjacima.

Govoreći o Dodikovim političkim potezima, Kovačević je ocijenio da je najveći problem za lidera SNSD-a gubitak savezništva s HDZ-om, ističući da mu je upravo ta stranka neophodna kako bi osigurao političku zaštitu.

- Najveća uvreda i najveći problem za Milorada Dodika jeste uskraćivanje saveza s HDZ-om. Njemu je HDZ potreban u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kako bi mu članovi Predsjedništva iz SNSD-a i HDZ-a izglasali pomilovanje i kako bi se na legalan način vratio na političke funkcije - kazao je Kovačević.

Dodao je da bi povratak HDZ-a u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine značio gotovo sigurno pomilovanje Dodika.

- Ukoliko u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon oktobra ove godine budemo imali omjer dva prema jedan protiv države, odnosno ljude koji dolaze iz HDZ-a i SNSD-a, pomilovanje Milorada Dodika je prilično izvjesno - naglasio je Kovačević.

Na kraju je poručio da nema potrebe takmičiti se s Dodikom u vrijeđanju, već da je politički odgovor daleko učinkovitiji.

- Zato su stvari jasne. Umjesto da se takmičimo s Dodikom u uvredama, treba ga vratiti tamo gdje ga najviše boli. A najviše bi ga zaboljelo zaustavljanje HDZ-a i slabljenje moći saveza SNSD–HDZ - zaključio je Kovačević.