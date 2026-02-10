Stanivuković zadržan na granici s Hrvatskom: Morao platiti kaznu od 700 eura zbog govora koji je održao u Lici i Dalmaciji

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković danas je zadržan na granici s Hrvatskom, nakon čega se oglasio putem svog Facebook profila i pojasnio razloge zbog kojih je morao platiti novčanu kaznu.
Kako je naveo, izrečena mu je kazna u iznosu od 700 eura zbog govora koji je ranije održao u Lici i Dalmaciji. Stanivuković je istakao da je kaznu platio jer poštuje zakone druge države, ali je naglasio da se odlučio obratiti javnosti zbog, kako tvrdi, kontinuiranog postupanja hrvatske granične policije prema njemu.
Prema njegovim riječima, nakon održanog govora, hrvatska granična policija ga prilikom svakog ulaska u Hrvatsku zaustavlja i detaljno pretresa.
Tokom obraćanja u hrvatskom gradu Gračacu, na Svetosavskoj akademiji, Stanivuković je govorio o Republici Srpskoj Krajini, paradržavnoj tvorevini koja je na teritoriji Hrvatske postojala tokom rata od 1991. do 1995. godine.
- I ne samo prema meni, nego su identifikovali sve moje prijatelje i saradnike koji su u posljednjih godinu dana bili zajedno sa mnom u tim krajevima. Razumijemo ako se to desi jednom ili dva puta, ali da se svaki put, i pri ulasku i pri izlasku, vrše takvi pretresi, to se vidi i zna. Postavlja se pitanje kakva je to poruka – da li žele pokazati kako Srbin prolazi u Hrvatskoj kada iznese svoj pogled na određene događaje iz prošlosti - kazao je Stanivuković.
Dodao je da mu je cilj izgradnja dobrosusjedskih odnosa te da će od Konzulata, Vlade Hrvatske i policijskih organa tražiti zvanično objašnjenje zbog, kako je naveo, kontinuiranog postupanja prema njemu i njegovim saradnicima.
Na kraju je poručio da Banja Luka neće uzvraćati istom mjerom, ističući da vjeruje u budućnost i potrebu smirivanja tenzija u regionalnim odnosima.