Stanivuković zadržan na granici s Hrvatskom: Morao platiti kaznu od 700 eura zbog govora koji je održao u Lici i Dalmaciji

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković danas je zadržan na granici s Hrvatskom, nakon čega se oglasio putem svog Facebook profila i pojasnio razloge zbog kojih je morao platiti novčanu kaznu.

Kako je naveo, izrečena mu je kazna u iznosu od 700 eura zbog govora koji je ranije održao u Lici i Dalmaciji. Stanivuković je istakao da je kaznu platio jer poštuje zakone druge države, ali je naglasio da se odlučio obratiti javnosti zbog, kako tvrdi, kontinuiranog postupanja hrvatske granične policije prema njemu.

Prema njegovim riječima, nakon održanog govora, hrvatska granična policija ga prilikom svakog ulaska u Hrvatsku zaustavlja i detaljno pretresa.