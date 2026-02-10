Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Specijalni predstavnik SAD dobio dokument iz RS: "Moja misija je sportska diplomatija, ali nosim i projekte"

Sa svoje strane mogu obećati da ću ovaj dokument dostaviti na sve relevantne adrese, gdje će biti detaljno prezentovan, rekao je Zampoli

Paolo Zampoli. RTRS

M. Až.

10.2.2026

Premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjoj Luci s Paolom Zampolijem, specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Američkih Država za globalnu saradnju, kojem je tom prilikom uručio dokument s projektima, s posebnim naglaskom na oblast energetike.

Minić je nakon sastanka pojasnio da će Zampoli projekte o kojima je delegacija Republike Srpske ranije razgovarala u Sjedinjenim Američkim Državama proslijediti nadležnim adresama, ističući da će upravo energetika biti u fokusu daljnjih razgovora.

- Pozvao sam Zampolija da razgovaramo o krucijalnim pitanjima koja se odnose na sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. Amerikanci su prilično upoznati sa situacijom. Mi želimo da funkcioniše Dejtonski sporazum, ali onaj originalni - rekao je Minić.

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države realan i značajan partner Republike Srpske, prenosi RTRS.

- Želim da kažem da Republika Srpska trenutno vodi dvije aktivnosti. Prva se odnosi na zaštitu institucija Republike Srpske i prezentovanje Republike Srpske u svijetu upravo onakvom kakva ona jeste. Mi nismo nikakav rušilački element, ne provodimo nikakvu secesiju i ni od koga se ne odvajamo - naveo je Minić.

Istakao je i da se tokom razgovora govorilo o izazovima i modelima finansiranja u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i o drugim projektima o kojima, kako je rekao, u ovom trenutku ne može govoriti javno.

Zampoli je potvrdio da mu je Minić "uručio veoma važan dokument s brojnim projektima", naglašavajući da će ih proslijediti različitim agencijama i sektorima unutar administracije Sjedinjenih Američkih Država.

- Sa svoje strane mogu obećati da ću ovaj dokument dostaviti na sve relevantne adrese, gdje će biti detaljno prezentovan - rekao je Zampoli.

Dodao je da je tokom boravka imao i sastanke s predstavnicima Olimpijskog komiteta i FIFA-e.

- Ja sam ovdje u posebnoj misiji koja se prije svega odnosi na sportsku diplomatiju i saradnju - poručio je Zampoli.

# SAVO MINIĆ
# PAOLO ZAMPOLLI
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.