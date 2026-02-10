Specijalni predstavnik SAD dobio dokument iz RS: "Moja misija je sportska diplomatija, ali nosim i projekte"

Premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjoj Luci s Paolom Zampolijem, specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Američkih Država za globalnu saradnju, kojem je tom prilikom uručio dokument s projektima, s posebnim naglaskom na oblast energetike.

Minić je nakon sastanka pojasnio da će Zampoli projekte o kojima je delegacija Republike Srpske ranije razgovarala u Sjedinjenim Američkim Državama proslijediti nadležnim adresama, ističući da će upravo energetika biti u fokusu daljnjih razgovora.

- Pozvao sam Zampolija da razgovaramo o krucijalnim pitanjima koja se odnose na sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. Amerikanci su prilično upoznati sa situacijom. Mi želimo da funkcioniše Dejtonski sporazum, ali onaj originalni - rekao je Minić.

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države realan i značajan partner Republike Srpske, prenosi RTRS.

- Želim da kažem da Republika Srpska trenutno vodi dvije aktivnosti. Prva se odnosi na zaštitu institucija Republike Srpske i prezentovanje Republike Srpske u svijetu upravo onakvom kakva ona jeste. Mi nismo nikakav rušilački element, ne provodimo nikakvu secesiju i ni od koga se ne odvajamo - naveo je Minić.

Istakao je i da se tokom razgovora govorilo o izazovima i modelima finansiranja u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i o drugim projektima o kojima, kako je rekao, u ovom trenutku ne može govoriti javno.

Zampoli je potvrdio da mu je Minić "uručio veoma važan dokument s brojnim projektima", naglašavajući da će ih proslijediti različitim agencijama i sektorima unutar administracije Sjedinjenih Američkih Država.

- Sa svoje strane mogu obećati da ću ovaj dokument dostaviti na sve relevantne adrese, gdje će biti detaljno prezentovan - rekao je Zampoli.

Dodao je da je tokom boravka imao i sastanke s predstavnicima Olimpijskog komiteta i FIFA-e.

- Ja sam ovdje u posebnoj misiji koja se prije svega odnosi na sportsku diplomatiju i saradnju - poručio je Zampoli.