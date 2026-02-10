Bošnjački delegati u Domu naroda PSBiH podnijeli krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika

Delegati Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Krivična prijava se odnosi na posljednje izjave Milorada Dodika kojima se vrijeđa i ponižava bošnjački narod.

- Ove izjave navedenog lica nisu jedine, već predstavljaju kontinuitet izjava unazad nekoliko godina kojima se vrijeđa i ponižava bošnjački narod. Nesumnjivo, ovakvo ponašanje predstavlja krivično djelo za koje se prijavljuje. Očigledno je da se samo krivičnim gonjenjem može zaustaviti necivilizirano ponašanje prijavljenog lica. Historija Bosne i Hercegovine nas uči da riječi koje ostanu bez pravosudnog odgovora često prethode zločinima koji se više ne mogu zaustaviti - navode iz Kluba bošnjačkog naroda.

Istovremeno, Klub bošnjačkog naroda će pred institucijama Bosne i Hercegovine zaduženim za izvršenje sudskih presuda pokrenuti pitanje potpunog izvršenja presude Suda Bosne i Hercegovine, kojom je Milorad Dodik nedavno pravosnažno osuđen.

- Ovo se naročito odnosi na poštivanje pravnih posljedica osude, a posebno kada je u pitanju vršenje dužnosti predsjednika političke stranke - navodi se u saopćenju Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda PSBiH.