Bivši bh. diplomata upozorava: Sprema se preuređenje BiH, Dragan Čović ide u Ameriku

Banja Luka je sada glavni sagovornik SAD u BiH, a to će uskoro postati i Mostar, jer i gospodin Čović lobira preko Hrvatske, preko određenih evropskih zvaničnika koji imaju koji imaju dobre kontakte sa SAD, gdje uskoro odlazi, izjavio je bivši diplomata Draško Aćimović.

Podsjetio je na riječi delegatkinje SAD-a u UN-u koje je pozvala na dogovor predstavnika konstitutivnih naroda oko toga da se BiH napravi funkcionalnom državom.

- Problem je u tome što neki ne žele razgovarati - kazao je Aćimović.

On je uvjeren da će doći do preuređenja BiH.

- Amerikanci su dali dvije ponude, ova druga je da se predstavnici tri konstitutivna naroda trebaju dogovoriti, a to znači SNSD, HDZ i SDA, naravno svi se u to trebaju uključiti. Ako to ne uspije sljedeće će biti nametanje rješenja - kazao je Aćimović za “Podcast s Brezom”.