Čović u Zagrebu razgovarao s troje ministara o izbornoj reformi: "Potrebna zaštita ustavnih prava Hrvata"

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio je u Zagrebu, gdje se sastao s trojicom ministara u Vladi Hrvatske – Davorom Božinovićem, Marijom Anušićem i Irenom Hrstić. U fokusu razgovora bile su izborne reforme u Bosni i Hercegovini, evropske integracije, kao i jačanje bilateralne saradnje dvije zemlje.

Aktuelna pitanja u BiH

Kako je saopćeno nakon sastanka s Marijom Anušićem, razgovarano je o aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini te o mogućnostima daljnjeg unapređenja bilateralne saradnje, s posebnim naglaskom na zajednički doprinos očuvanju stabilnosti u regiji i ispunjavanju prioriteta na evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su se osvrnuli i na, kako je navedeno, "aktuelna očekivanja u vezi s izbornim zakonodavstvom, kao i potrebu zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini".

Čović je tom prilikom naglasio važnost provođenja preostalih reformi neophodnih za evropski iskorak Bosne i Hercegovine, ističući da zaštita prava i interesa hrvatskog naroda ostaje jedan od ključnih političkih prioriteta.

Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović.

Sastanak s Božinovićem i Hrstić

U nastavku posjete, Čović je razgovarao s hrvatskim ministrom unutrašnjih poslova Davorom Božinovićem, a teme susreta bile su jačanje bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, evropski put Bosne i Hercegovine te potreba hitnog provođenja reformskih procesa. Poseban akcenat stavljen je na "zaštitu ustavnih prava i legitimno političko predstavljanje Hrvata u Bosni i Hercegovini", naročito uoči predstojećih izbora.

Božinović je tokom sastanka izrazio snažnu podršku, naglasivši očekivanje potpune zaštite ustavnih prava Hrvata, kao i njihove legitimne zastupljenosti na svim administrativno-političkim nivoima vlasti.

Na kraju posjete, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine sastao se i s hrvatskom ministricom zdravlja Irenom Hrstić, s kojom je razgovarao o strateškim projektima u oblasti zdravstvene zaštite i unapređenju zdravstvenih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Čović je tom prilikom zahvalio Hrvatskoj na dosadašnjim ulaganjima u zdravstveni sektor, najavivši nastavak zajedničkih napora u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite za pacijente u Bosni i Hercegovini.