Profesor Jahja Muhasilović za "Avaz": Minimaliziranjem Dodikovog uspjeha Trojka prikriva svoj neuspjeh

Profesor Jahja Muhasilović krivca za jačanje SNSD-a vidi u liderima Trojke. Kaže da su još u martu prošle godine trebali adekvatno tretirati Dodika.

- Tada je Dino Konaković rekao da mu je potreban februar i malo marta i da je gotovo s Dodikom, a naše institucije su svojim spinovima sprečavali da reaguju, umjesto da su stali u čvrst patriotski blok i krenuli na Dodika. Ovo je samo nastavak te priče. U očima Srba oni su Dodika samo ojačali. Osim što je izašao jači iz krize, sad je još i žrtva koju „progoni političko Sarajevo“. To se pokazalo i na ovim izborima, gdje je Karan pobijedio Blanušu. Šta bi tek bilo da se Dodik mogao kandidovati, koliko bi to tek bila uvjerljiva pobjeda. Dodik i SNSD su i dalje ono što su bili, pa čak i jači, a sve zahvaljujući Trojci – pojasnio je Muhasilović za „Avaz“.

Naglašava da je sarkazam jedino što je preostalo predstavnicima Trojke, ali je s njima poražena i BiH.

- Minimaliziranjem Dodikovog uspjeha prikrivaju svoj neuspjeh. Iako su imali podršku stranih ambasada, nisu mogli gore uraditi. Jedan od glavnih aduta, kad su dolazili na vlast, bio je da imaju podršku Zapada, a na kraju se ispostavilo da ih je politički progonjenik diplomatski nadigrao i dokazao da ima jače veze od njih. Ovo jeste uspjeh Dodika, a neuspjeh Trojke. Dodiku je otvoren prostor da u centrima moći Bošnjake predstavlja kao nekakve iranske proksije, simpatizere Hamasa i antisemite – ističe Muhasilović.